Biden felicita a Netanyahu por cese al fuego y promete seguir con "diplomacia silenciosa"

El presidente de EU, Joe Biden, felicito primer al ministro Netanyahu tras el anuncio del alto el fuego entre Israel y Hamás.

➡️ Egipto abre su frontera con Gaza para evacuar a heridos

"En mis conversaciones con el primer ministro Netanyahu, le felicité por haber puesto fin a las actuales hostilidades en menos de 11 días. También hice hincapié en lo que he dicho a lo largo de este conflicto.

Estados Unidos apoya plenamente el derecho de Israel a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes de Hamás y otros grupos terroristas con base en Gaza que han acabado con la vida de civiles inocentes en Israel", dijo en conferencia desde la Casa Blanca.

Happening Now: President Biden delivers remarks on the Middle East. https://t.co/AhiMfYPyhs — The White House (@WhiteHouse) May 20, 2021

Asimismo, prometió seguir con su "diplomacia silenciosa e incansable" con Israel y Palestina tras el anuncio del alto el fuego.

De igual forma, destacó el papel jugado por Egipto en su intermediación en el cese al fuego.

"Creo que tenemos una oportunidad genuina para avanzar y estoy comprometido a trabajar para lograrlo y doy mi sincero reconocimiento a Egipto por su intermediación".

Mundo Egipto abre su frontera con Gaza para evacuar a heridos

Israel y el movimiento islamista Hamás anunciaron hoy una tregua bilateral para poner fin a once días de escalada bélica a partir de las 2.00 hora local del viernes.

Los miembros del Gabinete de Seguridad, entre los que estaba el Jefe del Estado Mayor y altos mandos militares, acordaron aceptar la propuesta de Egipto de cesar las hostilidades tras alabar lo que consideran "grandes logros" de Israel en la campaña militar en Gaza.

El actual enfrentamiento, que comenzó el pasado 10 de mayo, ha cobrado la vida de al menos 232 palestinos en la Franja, incluido 65 niños y 39 mujeres, y ha causado más de mil 900 heridos, víctimas de los intensos bombardeos israelíes.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En Israel, 12 personas -incluido dos menores- han muerto como consecuencia del lanzamiento de cohetes desde el enclave por parte de las milicias palestinas.