Biden inicia trabajos de transición con llamado a usar cubrebocas

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, instó el lunes a los estadounidenses a usar tapabocas, insistiendo en que "no es un gesto político" sino la medida más importante para frenar la propagación del covid-19.

"Por favor, les imploro, usen una máscara... Háganlo por ustedes. Háganlo por su vecino. Una máscara no es un gesto político sino una buena manera de comenzar a unir al país", dijo desde su feudo en Wilmington, Delaware, tras realizar una sesión informativa virtual con su consejo asesor de covid-19

▶ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"El propósito del tapabocas no es hacerles la vida menos cómoda o quitarles algo", dijo el demócrata, mientras muchos partidarios del actual presidente Donald Trump creen que la obligación de usar una mascarilla viola sus derechos constitucionales.

Mundo OMS felicita a Biden, que prometió parar la salida de EU de la Organización

Al contrario, se trata de "volver a la normalidad lo antes posible", señaló el mandatario electo.

I spent the morning with the co-chairs of my COVID-19 Council discussing the status of this pandemic and how we move forward. Tune in as I provide an update on how we're going to beat this virus. https://t.co/VVGHZNnUFY — Joe Biden (@JoeBiden) November 9, 2020

Biden anunció la formación de un "comité asesor, integrado por científicos y expertos en salud pública", para tratar de frenar la pandemia de covid-19 en su país, con mucho el más afectado del mundo en términos absolutos.

Este comité debería ayudarlo a establecer una hoja de ruta, que seguirá cuando asuma el cargo el 20 de enero de 2021.

Mundo Biden y Kamala alistan plan de transición; Covid-19, la prioridad

No dio detalles sobre este plan, pero repitió los ejes principales de su política relativa al combate al nuevo coronavirus: campaña masiva de pruebas rápidas, prioridad a las personas en situación de riesgo en las futuras vacunas, aumento en la producción de equipos de protección y apoyo financiero a pequeñas empresas y escuelas.

"Acabamos de tener buenas noticias en esta lucha con el anuncio del progreso hacia una vacuna eficaz", dijo Biden tras el anuncio de los laboratorios Pfizer y BioNTech de que su vacuna candidata sería "90% efectiva" contra el covid-19.

Sin embargo, enfatizó que la distribución masiva de una vacuna confiable tardará aún meses.

"Un invierno muy oscuro nos espera", advirtió el presidente electo, que defiende en este tema una visión opuesta a la de Donald Trump, caracterizado por haber minimizado el impacto de la pandemia.