Biden le desea a Trump y Melania una "pronta recuperación" tras dar positivo a Covid-19

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, le deseó a su rival, el presidente Donald Trump, y a la primera dama, Melania Trump, una "pronta recuperación" del Covid-19.

Biden, de 77 años, dijo que junto a su esposa Jill le desean una "pronta recuperación". "Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia", agregó el exvicepresidente en Twitter.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Trump anunció que tiene coronavirus, una noticia que agita el panorama político estadounidense a un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque su doctor afirmó que se encuentra "bien" y seguirá trabajando durante la cuarentena.

El mandatario, de 74 años, comunicó en un mensaje en Twitter que él y su esposa Melania, de 50 años, están infectados.

"Esta noche la primera dama y yo dimos positivo por Covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestra cuarentena y recuperación. ¡Venceremos esto JUNTOS!", escribió el mandatario en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Sean Conley, médico personal del mandatario, afirmó que se encuentra "bien" y que seguiría cumpliendo sus "funciones sin interrupción".

Sin embargo, la noticia es un balde de agua fría para los republicanos, que ya tuvieron que suspender el mitin de Trump en Florida de este viernes. Según las encuestas, el jefe de Estado está por detrás de su rival demócrata Joe Biden en intenciones de voto.

Una de las cuestiones que penaliza más al responsable en los sondeos es su gestión de la crisis del coronavirus, considerada nefasta por sus adversarios y por buena parte de la comunidad científica. Y la prueba flagrante sería que el país es el más enlutado del mundo con más de 207 mil muertos, es decir, una quinta parte de los decesos mundiales por coronavirus.