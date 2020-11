Biden nombra a latino Alejandro Mayorkas como secretario de seguridad nacional

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el lunes que eligió al cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, nacido en La Habana, para dirigir el Departamento de Seguridad Interior (DHS), el primer latino e inmigrante nominado para ese cargo.

"Alejandro Mayorkas, exsubsecretario del DHS, quien ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos tres veces a lo largo de su carrera, será el primer latino e inmigrante nominado para servir como secretario del Departamento de Seguridad Interior", informó el equipo de transición de Biden en un comunicado.

El presidente electo Joe Biden eligió el lunes a varias personas para ocupar altos cargos en el gabinete y la Casa Blanca, incluyendo a Antony Blinken como secretario de Estado, Jake Sullivan como asesor de seguridad nacional y Avril Haines como directora de inteligencia, dijo su equipo de transición.

El ex secretario de Estado John Kerry actuará como "zar del clima", mientras que Alejandro Mayorkas será propuesto para secretario de Seguridad Nacional y Linda Thomas-Greenfield para embajadora en la ONU, según el comunicado.

Under the Biden-Harris administration, American national security and foreign policy will be led by experienced professionals ready to restore principled leadership on the world stage and dignified leadership at home. Read more: https://t.co/ojrTxrzafV — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 23, 2020

¿Quién es Alejandro Mayorkas?

Alejandro Mayorkas nació en La Habana, Cuba y llegó a Estados Unidos en 1960 antes de su primer cumpleaños. Su familia arribó a Beverly Hills como refugiados. Su padre era un cubano judío y la familia de su madre era de origen rumano judío que huyó a la isla tras la persecución nazi.

Ha ocupado puestos de liderazgo en los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos y ha participado más de 35 casos ante un jurado.

Ha sido reconocido como uno de los "50 abogados de minorías más influyentes en Estados Unidos" por el National Law Journal, y uno de los líderes latinos más influyentes en Estados Unidos.

Alejandro Mayorkas se desempeñó como Director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (por sus siglas en inglés USCIS), el cual es un puesto de subsecretario dentro del Departamento de Seguridad Nacional.

Mayorkas concluyó sus funciones como Director de USCIS en 2013 para desempeñarse como Subsecretario de Seguridad Nacional, cargo para el que también fue nominado por el presidente Barack Obama y confirmado por el Senado de los Estados Unidos.

Como Director de USCIS, el Sr. Mayorkas dirigió la agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional de EU Encargada de operar el sistema de inmigración más grande del mundo.

Durante su mandato, el Sr. Mayorkas mejoró los esfuerzos de USCIS para promover la conciencia y la comprensión de la ciudadanía y garantizar la integridad del sistema de inmigración.

Estableció metas y estándares que llevaron a USCIS a reforzar sus salvaguardas de seguridad nacional y su capacidad para combatir el fraude, reforzar la calidad y consistencia en la administración de beneficios de inmigración, fomentar la excelencia organizacional, mejorar la promoción de la ciudadanía y la integración cívica de los inmigrantes y mejorar el servicio al cliente y la participación pública.