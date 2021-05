Biden planea apoyar en OMC la exención de patentes para vacunas Covid

El presidente Joe Biden apoyó una propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas Covid-19 en la Organización Mundial del Comercio, cediendo a la creciente presión de legisladores demócratas y de más de 100 países.

Biden, que había respaldado una exención durante la campaña presidencial de 2020, expresó su apoyo tras un discurso en la Casa Blanca.

"Sí, voy a hablar de eso más tarde hoy (miércoles)", dijo Biden a periodistas en respuesta a una pregunta sobre si tenía intención de respaldar la exención.

La principal negociadora comercial de Biden, la representante comercial de Estados Unidos Katherine Tai, emitió un comunicado poco después de que Biden habló, anunciando el apoyo del gobierno de Biden a la medida propuesta, que eliminaría temporalmente ciertos derechos de propiedad intelectual para ayudar a países a responder a la pandemia.

"Esta es una crisis sanitaria mundial, y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias", dijo Tai en un comunicado.

"El Gobierno cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero al servicio de poner fin a esta pandemia, apoya la eliminación de esas protecciones para las vacunas contra el Covid-19".

Tai dijo que Estados Unidos participaría en las negociaciones basadas en textos de la OMC para asegurar que la exención pueda producirse, pero advirtió que esas negociaciones llevarían tiempo.

Las decisiones de la OMC requieren el consenso de todos los miembros.

Estados Unidos y varios otros países habían bloqueado previamente las negociaciones en la OMC sobre la propuesta de exención liderada por India y Sudáfrica, destinada a ayudar a los países en desarrollo a producir vacunas contra el Covid-19 usando la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

Jefe de OMS saluda "decisión histórica"

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, saludó este miércoles la "decisión histórica" de Estados Unidos de apoyar un levantamiento temporal de las patentes de vacunas anticovid para acelerar su producción y distribución en el mundo.

"Felicito a Estados Unidos por esta decisión histórica", tuiteó Tedros, quien llamó a avanzar "todos juntos rápidamente, en solidaridad, para aprovechar el ingenio y el compromiso de los científicos que produjeron las vacunas contra el covid-19 que salvan vidas".

The @WhiteHouse support for the temporary waiving IP on #COVID19 vaccines reflects the wisdom and moral leadership of 🇺🇸 to support #VaccinEquity and work to end this pandemic. #InThisTogether — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021