Biden planea ser candidato a la reelección de EU en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que su "expectativa" es presentarse a la reelección en 2024, en un aparente esfuerzo por disipar especulaciones de que aspira a un único mandato por ser la persona de más edad en asumir la Casa Blanca.

"Mi plan es presentarme a la reelección. Esa es mi expectativa", dijo Biden, de 78 años, a los periodistas cuando se le preguntó por su futuro político.

Comentó que es "un gran respetuoso del destino" y que no hace planes firmes con tanta antelación, pero que si se presenta en 2024 "esperaría plenamente" que la vicepresidenta Kamala Harris fuera de nuevo su compañera de fórmula.

"Espero absolutamente que así sea. Está haciendo un muy buen trabajo. Es una muy buena compañera de fórmula", dijo.

La exsenadora Kamala Harris, de 56 años, se encuentra entre los candidatos que ya se barajan para la carrera presidencial de noviembre de 2024. Se presentó a las primarias demócratas de 2019, pero se retiró antes de que se emitieran los primeros votos a principios de 2020.

Al ser preguntado de si volvería a presentarse contra Donald Trump, Biden contestó: "Oh, de verdad. Ni siquiera lo pienso, no tengo ni idea. No tengo ni idea de quién representará al Partido Republicano".