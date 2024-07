Biden se va y entra Harris: la portada de Time sobre la renuncia a la candidatura demócrata

La revista Time dio a conocer la portada de su nueva edición, dedica al anuncio del presidente estadounidense Joe Biden sobre abandonar la contienda en la que buscaría su reelección y su respaldo a Kamala Harris para ser la candidata que represente al Partido Demócrata.

Para su portada, Time eligió hacer una secuencia a la de un número anterior que se publicó el 28 de junio, un día después del debate entre Joe Biden y Donald Trump en el que se puso en duda la capacidad del mandatario de Estados Unidos para continuar en el cargo debido al desempeño que tuvo.

En dicha portada se ve a Biden saliendo del marco con la palabra "Panic" en letras blancas sobre un fondo rojo, en alusión al destino de su candidatura.

La nueva portada del Time con Harris como protagonista

En la nueva portada se ve a la vicepresidenta de Estados Unidos entrando, mientras se ve a alguien salir, que es el presidente Joe Biden, quien el domingo por la tarde anunció que se bajaba de la contienda para buscar la presidencia de Estados Unidos por segunda vez.

Al renunciar, el presidente Biden señaló que su decisión era lo mejor para el país y su partido. Posteriormente, a través de su cuenta de X emitió un mensaje en el que respaldó a Kamala Harris, actual vicepresidenta, para que sea la nueva candidata presidencial del Partido Demócrata.

Ante ello, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, agradeció su apoyo para sustituirlo en la carrera a la Casa Blanca y mostró interés en ser la elegida candidata para enfrentarse a Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

"Me siento honrada de contar con el respaldo del Presidente y mi intención es ganar esta nominación", afirmó Harris.

De acuerdo con The Hill, en menos de 24 horas Harris acumuló el apoyo de más de 500 delegados de los mil 986 que necesita para conseguir la nominación como candidata por el Partido Demócrata.