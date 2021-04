Biden y Kamala Harris llaman a familia de George Floyd para felicitarla tras veredicto

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris llamaron a la familia de George Floyd y los felicitaron tras el veredicto contra el expolicía Derek Chauvin, culpable por haber asfixiado a Floyd en 2020.

"Nada va a hacer que las cosas mejoren del todo, pero al menos ahora hay algo de justicia. Pienso en el comentario de Gianna, que decía 'mi padre va a cambiar el mundo' pues sí, va a empezar a cambiarlo ahora.

Son una increíble familia, desearía estar ahí con ustedes, nosotros hemos estado desde acá (la Casa Blanca) viendo cada segundo del juicio. La vicepresidenta y yo estamos muy contentos por este resultado".

Por su parte, Kamala Harris destacó el coraje y la fortaleza de la familia de Floyd, asegurando que su legado quedará intacto en la historia de Estados Unidos.

"Estoy tan agradecida con ustedes por su coraje, su fuerza. Este es un día de justicia en los Estados Unidos. Ustedes, su familia, son unos verdaderos líderes para nosotros, los necesitábamos.

Y en el nombre de George y en su memoria, nos vamos a encargar de que su legado quede intacto y la historia mirará atrás en este momento y verá que fue un momento de inflexión para todo el país."

El hermano menor de Floyd, Philonise Floyd agradeció la llamada de Biden, porque "sabe lo que es perder a un miembro de la familia y conoce el proceso" por el que están pasando.

Philonise se refería al hecho de que Biden perdió, cuando tenía 29 años, a su primera mujer, Neilia, y su hija, Naomi, en un accidente, además de a otro de sus hijos, Beau, en 2015, por culpa de un cáncer cerebral.





"Culpable"

Por medio de una decisión unánime, el jurado declaró "culpable" de asesinato al el expolicía Derek Chauvin.

Los cargos que enfrenta son: asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio culposo en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

No obstante, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

De acuerdo con el juez, será dentro de las próximas semanas, entre seis y ocho, cuando se de a conocer la sentencia por los tres cargos.