Biden y Trump desprecian a medios hispanos

Los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos son despreciados por los candidatos a la Presidencia, el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, coincidieron representantes de las cadenas de noticias hispanas más importantes del país en el marco de las elecciones del 3 de noviembre.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) reunió a la vicepresidenta senior y gerente general de CNN en Español y Estrategia Hispana para CNN/EU, Cynthia Hudson; a la vicepresidenta senior de Coberturas Políticas y Proyectos Especiales de Univision Noticias, Lourdes Torres; y al vicepresidente ejecutivo de Noticias de la cadena Telemundo, Luis Fernández, en un foro virtual para debatir sobre la cobertura electoral en tiempos de incertidumbre en Estados Unidos.

Los panelistas convinieron que existen desafíos para acercarse a los candidatos, que se incrementaron debido a la crisis de salud por el brote del coronavirus a nivel mundial. Destacan que la agenda electoral se ha enfocado en actividades virtuales o muy cerradas a las cuales es difícil acceder, pero sobre todo para los medios de comunicación de habla hispana.

Desde las elecciones de 2016 la actitud hacia los periodistas en general ha sido muy negativa, sobre todo con los hispanos, que desde que Trump tomó el poder disolvió al equipo de gobierno que atendía a la prensa dirigida a la comunidad latina.

Para Lourdes Torres, en las anteriores elecciones de 2016 no hubo ninguna entrevista con ningún candidato republicano, ya que “era tóxico que un candidato republicano fuera asociado con la comunidad latina”. Donald Trump se ha encargado de desprestigiar la institución del periodismo, y se ha convertido en un medio de menor confianza, agregó.

Los dos candidatos a la presidencia se manejan hipócritamente con los medios latinos y la comunidad hispana en el país, pues nos necesitan para la llegar a la Casa Blanca, pero excluyen a los medios hispanos, añadió Cynthia Hudson, quien dijo que todos estos medios y la comunidad no deben permitir una división que se está creando en la carrera presidencial.

TEMOR A SER CUESTIONADOS

Torres señaló que ambos candidatos no tienen una estrategia dirigida para los latinos, su estrategia está dirigida simplemente al estado de Florida, “ellos no entienden a la comunidad latina como algo monolítico, ellos no entienden que la comunidad también requiere acceso a servicios de salud, de educación, de trabajo” como cualquier otro ciudadano.

Agregó que los candidatos republicanos se venden en Florida a la comunidad latina pero al mismo tiempo se venden en Kentucky con los supremacistas y el KKK. “O estás con nosotros o contra nosotros”. Ellos creen que hablar de la comunidad latina es hablar de inmigración, destacó.

Hudson asegura que evaden a la comunidad latina, y sobre todo a los medios dirigidos a este sector por el tema migratorio. Los candidatos rechazan responder por que “no tienen respuestas válidas a preguntas que por obligación le haremos. Tienen miedo, Biden tiene miedo a ser cuestionado por las jaulas para migrantes durante su vicepresidencia, y Trump tiene miedo a ser preguntado por la separación familiar en la frontera”.

Para Fernández no se trata de que por un solo periodista insistente no le abran la puerta a los medios de habla hispana, se trata de que simplemente no quieren dar entrevista a nosotros, los medios dirigidos a los latinos, porque con quienes si se atreven son con los medios en inglés, que son igual de incisivos.

LA GUERRA CON TEORÍAS CONSPIRATIVAS

“Estamos en una realidad surrealista peligrosísima”, la social media recibe una atención que pone en riesgo los contenidos veraces. “Estamos en una guerra cibernética de noticias falsas”, destacó la Hudson, ante uno de los temas más controvertidos abordados en el seminario de la SIP, respecto a la distribución masiva de teorías conspirativas e información falsa de cara a las elecciones.

Debemos volver a los principios periodísticos, hay bastante vida informativa activa fuera de los medios tradicionales y eso es muy preocupante, agregó por su parte Torres, de Univisión, quien pidió que las autoridades deben tener mayor rigurosidad con los medios sociales para rescatar la confianza de los usuarios y que se debe garantizar acceso a información veraz a través de medios de información tradicionales.

“Sin preocupación la Mass Media está destruyendo la democracia del futuro”. La representante de CNN en español destacó que los medios sociales deben ser regulados de manera urgente, que se unifiquen a las reglas de los medios tradicionales, ya que los periodistas no pueden mentir porque los encarcelan, “eso debe aplicar la para los medios sociales porque están creando monstruos en el sistema”.

Nuestros medios tienen la responsabilidad ética de dirigirnos a los grupos vulnerables, los que tienen acceso a la información falsa y a las teorías conspirativas, ya que muchos hispanos están dentro de la población susceptible a creer este tipo de noticias, mencionó Torres.

Hudson apuntó que el pueblo aún no sabe la diferencia entre una fuente real y una que no lo es, por lo que urgió una regulación que forcé a evitar una manipulación informativa.

Como parte del combay Roxana Gonzálezte a las noticias falsas, la voz de Univisión aseguró que su cadena ha puesto en marcha dos herramientas para erradicar la infodemia, la primera de ellas es el “Fact checking” un servicio de detector de errores en la información sin base o sustento, y segundo, la aplicación de encuestas, que da un pulso sobre los hechos y nos acerca a un trabajo fiel de reportaje.

Finalmente, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, concluyó que se vive un momento de inflexión con temas de la comunicación digital, resaltó que el periodismo aún no ha comprendido cómo establecer un mecanismo de conversación pública frente a las noticias falsas y las teorías conspirativas.

“La pandemia de noticias falsas, se han potenciado por redes sociales, necesita una mirada crítica del periodismo para hablar del tema. Tenemos una responsabilidad universal para transmitir entre información confiable y la que no lo es”, sentenció.

||Con información de Roxana González||