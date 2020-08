Black Lives Matter: racismo y abuso policiaco sacuden a Estados Unidos

Expolicía involucrado en muerte de George Floyd recibe libertad bajo fianza

Carlos Guevara | El Sol de México

Thomas Lane, uno de los expolicías involucrados en la muerte de George Floyd en Minneapolis, Minnesota fue liberado de la prisión del Condado de Hennepin este miércoles después de pagara una fianza.

Según medios estadounidense como CBSN Minnesota y Law & Crime, indica que Lane fue liberado a las 16:00 hora local y su fianza rondaría el millón de dólares.

De acuerdo con la defensa de Lane, el exoficial intentó revivir a Floyd con la técnica de Reanimación Cardio Pulmonar cuando se encontraba en la ambulancia.

El sitio Law & Crime dijo que la condiciones para que Lane saliera de prisión fue no acercarse a la familia de la víctima (George Floyd), no poseer armas de fuego, no trabajar en el sector de seguridad y dejar su permiso de portación de armas.

