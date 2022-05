Blinken da positivo por covid-19 tras su reunión con Ebrard

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dio positivo por covid-19 este miércoles y en adelante trabajará virtualmente, informó el Departamento de Estado.

Se "va a aislar en su domicilio", añadió su portavoz Ned Price en un comunicado, precisando que lleva "varios días" sin estar con el presidente Joe Biden.

Por lo tanto no se considera a Joe Biden un caso contacto, agregó.

Price aclaró que un importante discurso sobre la política del gobierno de Biden respecto a China que Antony Blinken iba a pronunciar el jueves se pospuso indefinidamente.

El Secretario de Estado tenía previstas varias reuniones en el extranjero la próxima semana.

Él espera retomar su agenda y viajes "cuanto antes", dijo Price.

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien dio positivo por covid-19 el 26 de abril, terminó la cuarentena el martes.

Ebrard se realiza prueba

Tras el anuncio, el canciller Marcelo Ebrard dijo que ya se realizó la prueba PCR y que estaría informando sobre el resultado, pues este martes sostuvo una reunión con el funcionario estadounidense.