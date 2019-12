Bolsonaro anuncia que Trump no aplicará aranceles a Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este viernes que su par estadounidense Donald Trump desistió de imponer aranceles al acero y el aluminio brasileños, tras un diálogo telefónico entre ambos mandatarios.

"[Trump] se convenció de mis argumentos y decidió (...) que nuestro acero y aluminio no serán sobregravados", dijo Bolsonaro en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Trump publicó por su lado un tuit en que mencionó haber tenido una conversación "genial" con Bolsonaro, pero sin mencionar un acuerdo. "Hemos hablado de muchos temas, incluyendo el comercial. ¡La relación entre Estados Unidos y Brasil nunca fue tan fuerte!", escribió.

Bolsonaro indicó que la conversación telefónica se debió a una iniciativa de Trump.

"Recibí hace poco un llamado del señor Donald Trump (...). Tuvimos una conversación de unos 15 minutos, con la cordialidad y el respeto debidos entre dos jefes de Estado", refirió.

Estados Unidos reimpuso el 2 de diciembre aranceles al acero y al aluminio de Brasil y Argentina, asestando un duro golpe a la estrategia del presidente ultraderechista de Brasil de estrechar la alianza entre las dos mayores economías del hemisferio americano.

Al anunciar que Trump había cambiado de parecer, Bolsonaro afirmó: "Los norteamericanos son grandes socios nuestros, tenemos mucho en común. La amistad personal, la simpatía que yo siento por él y que él tiene por mí se fortalecen más aún".

Just had a great call with the President of Brazil, @JairBolsonaro. We discussed many subjects including Trade. The relationship between the United States and Brazil has never been Stronger! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2019

A principios de 2018, Trump decidió aplicar aranceles globales de 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio, pero en marzo de ese año aprobó exenciones para algunos países, incluidos Argentina y Brasil, que acordaron cuotas.

"Llegamos a un buen término, estoy muy feliz, agradezco al equipo que trabajó conmigo" en las negociaciones, añadió Bolsonaro en el video de 20 minutos.

Brasil representa alrededor del 14% de todas las importaciones de acero de Estados Unidos y es su segundo proveedor detrás de Canadá.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de acero y aluminio argentinas, lo que representa un mercado de 700 millones de dólares, según datos oficiales.