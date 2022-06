Bolsonaro le responde a Mark Ruffalo por críticas a su gobierno y se compara con el Capitán América

Luego de que Mark Ruffalo mostrara su descontento por el encuentro que tendrían Joe Biden y Jair Bolsonaro en el marco de la Cumbre de las Américas, el presidente de Brasil no tardó en responderle al actor de Hollywood.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario brasileño escribió un mensaje donde señaló que el artista desconocía la constitución de su país pero que estaba seguro que no era tan complicada como sus guiones de Hulk.

"Querido Mark Ruffles ¡tranquilo! Estoy seguro de que nunca has leído la Constitución brasileña, pero puedo asegurarte que no se parece en nada a los complicados guiones de Hulk que tienes que memorizar: "AHGFRR". Léalo y descubrirá que no solo lo respeto, sino que protejo el estado de derecho de Brasil", publicó Bolsonaro.

- Dear Mark Ruffles, calm dowm! I'm sure you have never read the Brazilian Constitution, but I can assure you it's nothing like the complicated Hulk scripts you have to memorize:"AHGFRR". Read it and you'll find out I'm not only respecting it, but protecting Brazil's rule of law. https://t.co/djBbccMAPX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 10, 2022

Sin embargo, el mensaje de Bolsonaro no quedó ahí, sino que incluso se comparó con el Capitán América y siguió criticando al artista hasta el punto de menospreciar su versión de Hulk, pues aseguró que la versión original del personaje era mucho mejor.

"Permítanme hacerlo simple: si el Capitán América fue elegido por más de 55 millones de personas y Thanos, que es extranjero y no sabe nada sobre los EU trata de interferir en el territorio estadounidense o el proceso electoral, es Thanos y no el Capitán quien no respeta la democracia.

"Por cierto, el Hulk original era mucho más genial. No necesitaba una computadora para verse fuerte y en realidad entendía algo sobre la naturaleza", finalizo el presidente de Brasil.

- By the way, the original Hulk was much cooler. He didn't need a computer to look strong and actually understood something about nature. 👍 pic.twitter.com/baNcuFcg3P — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 10, 2022

Previo a la reunión por la cumbre, la celebridad había mandado un mensaje por medio de su Twitter, donde le pedía al presidente Biden que durante su reunión con Bolsonaro, al que criticó por sus amenazas de golpe de estado, no se olvidara de la democracia.

"El hombre con el que se reúne hoy no respeta la democracia y constantemente amenaza con un golpe de estado. Cuando comiencen las audiencias de 1/6, recuerde ponerse del lado de la democracia", dijo el actor.

Además, junto al mensaje, Mark compartió la foto de un camión recorriendo las calles de Los Ángeles -ciudad donde se desarrolla la Cumbre de líderes-, con la leyenda “No confíes en Bolsonaro”.

¿Qué le dijo Bolsonaro a Biden?

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro se quejó este jueves ante su par estadounidense Joe Biden de que la soberanía de su país es "a veces" amenazada cuando se trata de la Amazonia durante su primera reunión bilateral.

"A veces nos sentimos amenazados en nuestra soberanía en aquella área. Brasil preserva muy bien su territorio", dijo el líder de extrema derecha.

Así fue el encuentro entre el presidente Bolsonaro y Joe Biden en la Cumbre de las Américas. | Foto: AFP

El gobierno del presidente Brasileño ha sido presionado internacionalmente para que emprenda acciones firmes de protección de la región amazónica.

Con sus posiciones a favor de la explotación comercial de la selva amazónica, Bolsonaro es continuamente criticado por ambientalistas y representantes indígenas. Esta semana fue blanco de protestas por Greenpeace y activistas.

Las declaraciones se produjeron antes de que los dos mandatarios sostuvieran una reunión a puerta cerrada en una sala del Centro de Convenciones del centro de Los Ángeles.

