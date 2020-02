Bolsonaro se burla de periodista, asegura que busco información a cambio de sexo

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se burló de la periodista Patricia Campos Mello, quien ha sido objeto de descalificaciones de tinte machista por parte de activistas digitales vinculados a la base política del gobernante.

"Ella quería un 'furo' a toda costa", dijo a los periodistas el mandatario, quien uso así una palabra que en español significa hueco o agujero y en la jerga del periodismo brasileño supone primicia.

Jair Bolsonaro insultou com insinuação sexual a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha.

A declaração do presidente foi uma referência ao depoimento de Hans River, que trabalhou para uma empresa de envios em massa de mensagens no WhatsApp.

🎥 YouTube/Folha do Brasil pic.twitter.com/iduucitKcj — UOL (@UOL) February 18, 2020

"Quería dar el 'furo' a cualquier precio contra mí", añadió en tono de burla Bolsonaro, usando una expresión vulgar que alude a ofrecimientos sexuales, ante periodistas y un grupo de seguidores que le esperaban en la puerta de su residencia oficial.

Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo y que entre muchos galardones ostenta el Premio de Periodismo Rey de España 2018, ha sido objeto de comentarios de numerosos activistas digitales del "bolsonarismo" tras una investigación sobre la difusión en masa de informaciones falsas en las elecciones de 2018, que ganó el político ultraderechista.

Foto: @camposmello

La semana pasada, en una comisión parlamentaria que investiga esos asuntos, sin prueba alguna fue acusada por Hans River, un exempleado de una empresa supuestamente responsable de "fake news" que habrían favorecido a Bolsonaro, de intentar "seducirle" y ofrecerle "sexo" a cambio de información sobre el caso.

Folha de Sao Paulo ha desmentido en forma rotunda esa acusación y publicado todos los mensajes intercambiados por Campos Mello con River, que, por el contrario, sugieren que fue el propio informante quien propuso una mayor intimidad, lo que fue rechazado de plano por la periodista.

Neste vídeo mostro mais uma mentira que estão espalhando. Mostro mensagens originais do Sr Hans no meu celular, e o print screen feito com meu celular antigo, um Moto G6, com hífen na palavra amanhã. O novo print screen não tem hifen pq foi feito no meu novo, MotoG8 Plus. pic.twitter.com/Vsqe551Qa9 — Patricia Campos Mello (@camposmello) February 12, 2020

El martes, tras la declaración de Bolsonaro, el diario afirmó en una nota que "el presidente de la República agrede a la reportera Patricia Campos Mello y a todo el periodismo profesional con esa actitud. Vilipendia también la dignidad, la honra y el decoro que la ley exige para el ejercicio de la Presidencia".

Al masivo ataque digital contra Campos Mello en redes sociales se sumó hasta el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del mandatario, quien se hizo eco en sus perfiles de los mensajes machistas contra la reportera.

Todos los gremios de prensa, incluida la Asociación Nacional de Diarios, que reúne a los editores de los principales periódicos brasileños, han condenado vehementemente esas agresiones y miles de periodistas han firmado manifiestos en defensa de Campos Mello.

The International Women's Media Foundation (IWMF) Stands with Patrícia Campos Mello and Condemns Attacks Against Women Journalistshttps://t.co/kwNZ5hWr1y — Patricia Campos Mello (@camposmello) February 18, 2020 The International Women's Media Foundation (IWMF) Stands with Patrícia Campos Mello and Condemns Attacks Against Women Journalistshttps://t.co/kwNZ5hWr1y — Patricia Campos Mello (@camposmello) February 18, 2020 Journalists should be able to do their jobs without fear of retaliation. We support @camposmello and call on #Brazil's leaders to cease their attacks on her. https://t.co/qnyP6f6gUP pic.twitter.com/AS0ffNbmcF — IWMF (@IWMF) February 19, 2020

Uno de ellos fue suscrito por miles de mujeres periodistas, que condenaron el machismo explícito en esas agresiones.

"Nosotras, periodistas y mujeres de diversos medios, repudiamos con vehemencia este ataque, que no es sólo contra Patricia Campos Mello, sino contra todas las mujeres y nuestro derecho a trabajar e informar", dice el texto.

"No vamos a admitir que se intente callar a las voces femeninas diseminando mentiras y propagando antiguos y odiosos estigmas de cuño machista", añade el documento.