Bombardeo ruso deja nueve heridos en Voznesensk, Ucrania

Al menos nueve personas, entre ellas cuatro niños, resultaron heridas este sábado tras un bombardeo ruso en Voznesensk, no muy lejos de una central nuclear en la región de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, informó el gobernador regional.

"Todos los niños se encuentran en estado grave", escribió Vitaly Kim en Telegram, agregando que una niña perdió un ojo en el ataque.

Voznesensk, con unos 30 mil habitantes, está aproximadamente a 20 kilómetros de la central nuclear de Pivdennoukrainsk y a unos 70 kilómetros de Mikolaiv, en el sur del país.

El bombardeo impactó sobre un edificio residencial y varias casas, precisó el servicio estatal para las situaciones de emergencia en Facebook.

La región de Mikolaiv, que sufre regularmente de violentos bombardeos rusos, limita con la de Jersón, casi totalmente ocupada por las tropas de Moscú desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

"Voznesensk. El país terrorista llamado Rusia atacó un edificio residencial", denunció el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andréi Iermak.

"Nuestra tarea es garantizar que no solo la actual generación de rusos rinda cuentas, sino también sus hijos y nietos. Rusia lo pagará todo", añadió.

El ejército ucraniano indicó a su vez en Telegram haber abatido a cuatro misiles de crucero rusos de tipo Kalibr cerca de la ciudad de Dnipró (centroeste) lanzados desde el mar Negro.

Y en Melitópol, ocupada por los rusos, el exiliado alcalde Ivan Fedorov informó en Telegram que los ucranianos habían bombardeado una base militar rusa.

Ucrania lanza ataque contra cuartel general de Rusia

El Estado Mayor de la flota rusa del mar Negro en Sebastopol fue objeto el sábado de un ataque con dron, que no causó heridos, indicó el gobernador de esta ciudad de la península anexionada de Crimea, Mijail Razvojayev.

"El dron fue derribado justo encima del Estado Mayor de la flota, cayó sobre el techo y se incendió" escribió Razvojayev en Telegram.

A UAV struck the Black Sea Fleet’s headquarters in Sevastopol, according to Crimean officials. https://t.co/njijUYUFfKhttps://t.co/Nn4DSUP7Sh pic.twitter.com/ddBTNbAysL — Rob Lee (@RALee85) August 20, 2022

El incidente "no causó graves daños" ni heridos, precisó, atribuyendo la responsabilidad del ataque a las fuerzas ucranianas.

Se trata del segundo ataque de un dron contra el Estado Mayor de la flota rusa del mar Negro en Sebastopol, en Crimea, en menos de un mes.

El 31 de julio un dron se posó en el patio del Estado Mayor de la flota, causando cinco heridos y provocando la anulación de las festividades previstas con motivo del Día de la flota rusa, que se celebraba esa fecha.

Este nuevo ataque se produce cuando se han multiplicado los ataques y las explosiones contra infraestructuras rusas en Crimea.

El sistema de defensa antiaérea fue activado este sábado en Evpatoria, en el oeste de Crimea, según el gobernador de la provincia, Serguei Aksionov.