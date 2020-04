Boris Johnson prolonga su cuarentena, "tengo síntomas aún"

El primer ministro británico, Boris Johnson, que dio positivo en las pruebas del coronavirus, anunció el viernes que prolonga su cuarentena más allá de los siete días recomendados porque aún tiene síntomas.

"Aunque me siento mejor, tengo síntomas aún. Tengo fiebre y debo continuar en cuarentena", dijo en un video publicado en la red social Twitter en el que pidió a los británicos que no cedan a la tentación y se queden en casa este fin de semana.

El confinamiento fue decretado en el país hace 11 días.

"Trabajamos todo el día para vencer al virus", dijo el jefe de gobierno, que sigue ejerciendo sus funciones desde su casa, en Downing street.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0 — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) 3 de abril de 2020

Criticado por su manera de gestionar la crisis el gobierno británico prometió efectuar 100 mil test por día hasta finales de mes e inauguró este viernes un hospital de campaña en el que podría recibir a un máximo de 4 mil pacientes.

Según las últimas cifras oficiales, el nuevo coronavirus ha matado a 3 mil personas en los hospitales del Reino Unido.