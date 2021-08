Brasil envía 10 toneladas de ayuda humanitaria a Haití por sismo

Cerca de 10 toneladas de ayuda humanitaria serán enviadas desde Brasil con dirección a Haití, para reforzar los actos de emergencia derivados del terremoto que devastó al sudoeste del país.

A la fecha, de acuerdo con información de Protección Civil local, se acumulan 2 mil 207 fallecidos, mientras que aún hay 344 personas desaparecidas.

Por tal situación, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó enviar un contingente de solidaridad compuesto por 32 bomberos, casi siete toneladas de material de emergencia, así como 3.5 toneladas de insumos médicos para situaciones de desastres, entre ellos: camillas, collares cervicales, biombos e insulina.

“Hace menos de una semana recibí información de un pedido de nuestros hermanos haitianos, rápidamente las Fuerzas Armadas junto a nuestro cuerpo diplomático, entre otras organizaciones, programaron esta misión”, indicó Bolsonaro.

La ayuda humanitaria brasileña despegó esta mañana a bordo de un KC-390 Millennium de la Fuerza Aérea local; en primera instancia realizará dos escalas en los estados de Pará y Bahía (al norte de Haití) para posteriormente arribar a Puerto Príncipe esta misma tarde.

“La población de Haití sabe que siempre contó y podrá contar con el espíritu fraterno de Brasil”, expresó el Ministro de Defensa, Walter Braga Netto.

#ForçaHaiti | Veja as palavras do Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, por ocasião do embarque para a Missão Humanitária Multidisciplinar em Apoio ao Haiti. pic.twitter.com/IYdwepyaSn — Ministério da Defesa (@DefesaGovBr) August 22, 2021