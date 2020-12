Brasil vive otro violento asalto a banco y muere uno de los rehenes

Río de Janeiro, Brasil.- Una veintena de hombres armados realizó este miércoles, en menos de 24 horas, otro violento asalto en Brasil, esta vez al norte del país, en Cametá, una ciudad del amazónico estado de Pará, que causó la muerte de una persona y heridas a otra tras ser tomadas como rehenes.

Los asaltantes atacaron un cuartel de la Policía y saquearon varios bancos un día después del suceso similar ocurrido en el sur del país en la ciudad de Criciúma, donde unos 30 hombres encapuchados y fuertemente armados realizaron un atraco.

De acuerdo con los informes preliminares de las autoridades, en el asalto de Cametá los delincuentes tomaron como rehenes a unas diez personas que fueron sacadas de varios bares de lugar y utilizadas como escudos humanos.

Com moradores reféns, banco é assaltado em Cametá, no Pará pic.twitter.com/XulGXsVMp1 — CNN Brasil (@CNNBrasil) December 2, 2020

Los delincuentes estaban todos armados y, al igual que en el asalto de ayer, atacaron con el explosivos el cuartel de la Policía para impedir la salida de los agentes.

El asalto, en el que uno de los rehenes murió, se prolongó unas dos horas y al menos dos sucursales bancarias fueron destruidas por los delincuentes que escaparon del lugar en barcas y automóviles.

La Secretaría de Seguridad Pública de Pará envió refuerzos a la ciudad para ayudar a las autoridades del lugar a frenar las hostilidades.

Según la Secretaría, una camioneta fue encontrada abandonada cerca de la ciudad y con varias cargas de explosivos en su interior.

A agência do Banco do Brasil, no centro de Cametá, embaixo da Câmara de Vereadores da cidade, completamente destruída após ação dos criminosos. pic.twitter.com/Ei645mM79u — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 2, 2020 Mais um momento onde os criminosos estão escoltando reféns até uma praça em Cametá e, na sequência, libertando-os. Parece ser o momento onde os assaltantes de banco começaram a empreender fuga da cidade. pic.twitter.com/Le7FLN26i0 — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 2, 2020 Cametá: outra imagem dos criminosos carregando os reféns para cidade, enquanto atiram para cima para intimidar a população. pic.twitter.com/63DNgEGf6G — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 2, 2020 Carros de política crivados de bala e uma pessoa, até agora, morta na ação de criminosos que levaram o caos até Cametá, no interior do Pará. Os vídeos são aterrorizantes e eu torço para que sejam poucas as vítimas desta tragédia. pic.twitter.com/Yo9Lpqoir0 — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 2, 2020 Mais um vídeo que chega de Cametá: um refém que ficou sob a mira das armas dos assaltantes de banco procura ajuda em uma casa após ser libertado pelos criminosos. pic.twitter.com/kRk1e6AvsZ — De Lucca 🏳️‍🌈 (@delucca) December 2, 2020

Cametá, con cerca de 140 mil habitantes, está ubicada a orillas del río Tocantins, al norte del estado de Pará. Por ser un lugar localizado en medio de la amazonía brasileña, es de difícil acceso y la mayoría de la gente utiliza barcas para moverse por la región.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el monto total robado por los delincuentes. Tampoco saben a ciencia cierta la cantidad de personas que conformaban la banda de la que tampoco ha sido capturado ningún integrante.

Durante más de una hora esta ha sido la situación en Cametá. pic.twitter.com/GsGK5wqoJn — NIPORWIFI © (@niporwifi) December 2, 2020

Los hechos fueron similares a los ocurridos en la madrugada del martes en la ciudad de Criciúma, al sur de Brasil, donde una treintena de 30 hombres tomaron rehenes, bloquearon las vías, incendiaron vehículos y dispararon durante cerca de dos horas para robar un banco.

Los asaltantes huyeron en 10 vehículos de gran porte y valor con un monto de dinero que aún no ha sido estimado, pero que según la Policía fue "alto".

La acción fue calificada por las autoridades como "extremadamente violenta" y dejó un policía y un guardia de seguridad heridos.