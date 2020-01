La Unión Europea retira la bandera del Reino Unido

Bruselas, Bélgica.- Horas antes de que a media noche se consume el Brexit, las autoridades de la Unión Europea retiraron la bandera del Reino Unido de sus instituciones, donde ondeaba junto a las de los 27 Estados miembros que permanecerán en la UE.

En un día cargado de simbolismo en la capital comunitaria, y unas cuatro horas antes de que el Reino Unido salga oficialmente de la Unión, la retirada de las banderas de ese país puso el broche simbólico a 47 años de membresía británica en la UE.

Foto: AFP

Una de esas enseñas se trasladará a la Casa de la Historia Europea de Bruselas.

A partir de este sábado 1 de febrero, el Reino Unido será considerado un país tercero, sus eurodiputados dejarán de formar parte del Parlamento Europeo y sus ministros no participarán en los consejos con los homólogos europeos.

This is the moment the Union Flag was removed from the EU Council building in Brussels ahead of #Brexit.



Follow #BrexitDay live here: https://t.co/n2ud5XhnQ1 pic.twitter.com/1NkEZ3jeDX — Sky News (@SkyNews) 31 de enero de 2020

Sin embargo, nada cambiará a nivel práctico al menos durante el próximo año, período en el que el Reino Unido seguirá sujeto a la normativa comunitaria como hasta ahora mientras Londres y Bruselas negocian un acuerdo para la relación futura entre ambos bloques.

En teoría, el plazo para esa negociación expira el próximo 31 de diciembre, si bien el acuerdo de salida contempla que puede prolongarse.