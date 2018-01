Busquen el amor verdadero sin usar 'photoshop': Papa a jóvenes

Lima.- El Papa Francisco pidió hoy a los jóvenes no “photoshopear” sus corazones y seguir el mensaje de Jesús, en una celebración del Ángelus en la Plaza de Armas de Lima ante miles de fieles que se congregaron para ver al pontífice en las últimas horas de su visita a Perú y a América Latina.

Es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso sólo sirve para las fotos, no podemos hacerle ‘photoshop’ a los demás, a la realidad, ni a nosotros

aseveró Francisco ante miles de fieles.

“Los filtros de colores y la alta definición sólo andan bien en los videos, pero nunca podemos aplicárselos a los amigos. Hay fotos que son muy lindas, pero están todas trucadas, y déjenme decirles que el corazón no se puede ‘photoshopear’, porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad”, agregó el Papa.

Pidió en su alocución dominical que los jóvenes no se desanimen, que sigan los consejos de personas “buenas”, y que sigan el mensaje de Jesús.

“Jesús no quiere que te ‘maquillen’ el corazón; él te ama así como sos y tiene un sueño para realizar con cada uno de ustedes. No se olviden: él no se desanima de nosotros. Y si ustedes se desaniman los invito a agarrar la Biblia”, señaló.

“Sus rostros, sus búsquedas, sus vidas, son importantes para la Iglesia”, dijo desde la ventana del palacio arzobispal de Lima, en la Plaza de Armas de la capital peruana.

Confeso amante del futbol, Francisco usó un símil deportivo para dirigirse a los jóvenes peruanos, en un año en que la selección nacional del país andino participará en el Mundial de Rusia, la primera vez en más de tres décadas que logra clasificarse para el evento.

“Pareciera que nos vamos quedando ‘fuera del Mundial’; pareciera que nos van ganando”, dijo antes de continuar: “en el momento que se nos viene la desclasificación, sigan confiando”. “Jesús no se desanima de vos”, agregó.

El Papa también se refirió a la violencia de los últimos días en la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del África subsahariana donde cinco personas murieron y una treintena resultaron heridas en la dispersión de marchas contra la continuidad en el poder del presidente Joseph Kabila, según datos de Naciones Unidas.

En estos momentos, pido a las autoridades, a los responsables, y a todos en ese amado país que pongan su máximo empeño y esfuerzo a fin de evitar toda forma de violencia y buscar soluciones a favor del bien común

dijo el líder católico, antes de despedirse con un “¡Hasta la vista!”.

El Ángelus es el último acto público de Francisco antes de la misa en la base aérea “Las Palmas” de Lima, donde a las 16:15 horas locales (21:15 GMT) cientos de miles de personas participarán en la celebración religiosa.

/amg