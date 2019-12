Cachan a embajador de México en Argentina robando un libro

El embajador de México en Argentina, Óscar Ricardo Valero Recio Becerra, fue sorprendido mientras planeaba robarse un libro de la prestigiosa librería El Ateneo, del país sudamericano. El incidente fue captado por las cámaras de seguridad.

El intento de robo sucedió el pasado 26 de octubre, cuando la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recibió una llamada por el altercado.

De acuerdo a Infobae, Óscar Ricardo tomó el libro, lo escondió en un locker, pagó unos discos y se dispuso a llevarse el escrito sin pagar, cuando sonó la alerta de la tienda.

Las autoridades lo revisaron y le pidieron sus datos y corroboraron que se trataba del embajador mexicano en Argentina.

Según Infobae, Valero no fue arrestado por su inmunidad diplomática. El diplomático de carrera fue designado a principios del año como nuevo embajador en Argentina por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El libro era una biografía de Giacomo Casanova, escrita por Guy Chaussinand-Nogaret. Se trataba de una publicación de la Editorial El Ateneo. Su precio era de 640 pesos.

Ordenan su regresa a México

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, pidió que el funcionario regrese a México. Y, en caso de confirmarse que el embajador es quien aparece en el video, será removido de su cargo.

"He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería", escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

He solicitado al Comité de Ética analice el caso de Embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 9 de diciembre de 2019





