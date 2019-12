Cae aeroplano cerca de supermercado y oficina postal en Louisiana

Louisiana, EU.- Cerca de cinco personas murieron después de que un aeroplano chocara cerca de un supermercado y una oficina postal en Lafayette Louisiana, en Estados Unidos.

Tres personas que estuvieron cerca del percance fueron llevadas al hospital, según anuncian los medios locales. El número de pasajeros dentro del aeroplano es hasta ahora desconocido. BREAKING: A small plane has crash landed in Lafayette, Louisiana, 2.3 miles from the airport. There are several fatalities. 2 people were transported from the scene with serious burns.

The plane landed in a post office parking lot & skidded into a field, after crashing into a car pic.twitter.com/KoQxc6Dxe4 — David Begnaud (@DavidBegnaud) December 28, 2019

El aeroplano chocó justo después de las nueve de la mañana. Las imágenes de la escena muestran los restos en llamas en un campo abierto.

El Impacto del choque rompió las ventanas de una oficina postal cercana y el supermercado fue evacuado después del altercado.

Un residente local, Kevin Jackson, dijo para un medio local "Estaba justo afuera antes del choque. Noté que (el avión) volaba bajo y humeaba como el infierno. Sacudió mi remolque. Sabía que algo estaba mal. Entré en mi casa y todo lo que escuché fue esta explosión masiva".

La policía y bomberos locales se movilizaron para acordonar el área y atender a los heridos. Determinaron que el tipo de aeronave está diseñada para transportar hasta ocho pasajeros. Lafayette Police is currently working an airplane crash in the 300 block of Verot School Road. At this time the Lafayette FD will be handling the scene awaiting the National Transportation. We ask that everyone please avoid the area as first responders work on securing the scene. — Lafayette PD (LA) (@LafayettePD_LA) December 28, 2019