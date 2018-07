Cae tirador que tomó rehenes dentro de un super en Los Ángeles

CALIFORNIA.- El sospechoso de participar de un tiroteo y que se atrincheró dentro de un supermercado en Los Ángeles fue detenido, informó la policía, mientras que medios estadounidenses informaron que era un posible incidente con rehenes.

La policía de Los Ángeles acordó el área para el rescate de clientes y empleados que se encuentran dentro de la tienda.

A las afueras de la tienda se dieron cita equipos tácticos y según la prensa local se escucharon disparos donde se encuentra el sujeto.

Después de casi tres horas, los elementos policiacos informaron sobre la detención del sujeto afueras de la tienda.

Según información preliminar, el incidente inició por una persecución y terminó en el área de Silver Lake donde el sospechoso ingresó a la tienda.



Además las primeras imágenes mostraron elementos policiacos liberando niños del inmueble Trader Joe's de donde se encontraban retenidos.