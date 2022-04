Activista se inmola afuera de la suprema corte en EU: el cambio climático necesita atención urgente

El cambio climático está haciendo estragos el medio ambiente, es tan grave la situación, que organismos como la ONU recomiendan dejar el uso de combustibles fósiles o de lo contrario, en los próximos años, sufriremos sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, e inundaciones.

Tras este escenario fatalista, el día viernes 22de abril, el activista ambiental y fotoperiodista Wynn Alan Bruce, decidió inmolarse en las escaleras del Capitolio de Estados Unidos a manera de protesta contra la crisis climática, sin embargo, debido a las quemaduras, el hombre de 50 años falleció.

De acuerdo a sus publicaciones en redes sociales, Bruce era un hombre que tenía afinidad por las creencias budistas, constantemente publicaba frases de maestros del budismo y parecía tener una conexión con la comunidad de Boulder Shambhala en Colorado, E.U.

Sus post también iban en sintonía con la defensa del medio ambiente, el aprecio por la vida, el fin de las guerras y las consecuencias negativas de la tecnología en nuestra forma de relacionarnos entre humanos.

No fue un suicidio, fue un acto de compasión

Según la Dra. K.Kritee, una colega suya de la comunidad de Boulder, el acto de Bruce fue premeditado, y por lo menos tenía un año pensando en llevarlo a cabo.

Así también, remarca que no fue un acto en contra de su vida:

"Este acto no es un suicidio. Este es un acto de compasión profundamente valiente para llamar la atención sobre la crisis climática".

This guy was my friend. He meditated with our sangha. This act is not suicide. This is a deeply fearless act of compassion to bring attention to climate crisis. We are piecing together info but he had been planning it for atleast one year. #wynnbruce I am so moved. https://t.co/bHoRaLK6Fr — Dr. K. Kritee (@KriteeKanko) April 24, 2022

Y es que en uno de su post fechado el 20 de octubre del 2020, Bruce había escrito al pie de la publicación 4-1-14 4/22/2022.

Post facebook. Foto: Captura pantalla Wynn Alan Bruce

Dicho mensaje ha hecho pensar a usuarios de internet que Bruce ya tenía pensado prenderse fuego.

El padre de Bruce aseguró que conversó tres o cuatro días antes con él y parecía normal. Tuvieron una charla casual pero jamás le dijo que pensaba quemarse frente al Capitolio, señaló para el Washingnton Post.

“Fue la peor manera que se me ocurrió de terminar con tu vida”, dijo el padre de Bruce.

¿Quién era Wynn Alan Bruce?

Bruce había pasado por un momento traumático durante su infancia que casi le cuesta la vida.

Durante su adolescencia, él y un amigo sufrieron un accidente en la carretera cuando iban por dátiles. El automóvil en el que iban salió del camino y se estrellaron con un árbol, su amigo murió y él fue trasladado al hospital de Tampa en helicóptero.

El fallecido fotoperiodista tenía el sueño de unirse a la Fuerza Aérea del ejército de los Estados Unidos, sin embargo, el accidente lo dejó con lesiones graves en la cabeza lo que le dificultó aprender nuevas habilidades.

Al querer independizarse, Bruce trabajó en una tienda de abarrotes, y después abrió su propio estudio de fotos.

Protestas por el clima. Foto: Pixabay

“Me especializo en fotos sinceras, de estilo documental, de familias y niños pequeños”, escribió en LinkedIn .

Bruce vivía con cierta frustración, pero cuando conoció a la comunidad budista de Boulder, su vida cambió. Ahí encontró personas que lo entendían y lo apoyaron en sus problemas.

Sobre la imolación, uno de sus compañeros comparó la hazaña de Bruce con la de los monjes vietnamitas que protestaban contra la guerra prendiéndose fuego.

Quemarse con fuego es probar que lo que uno dice es de suma importancia. No hay nada más doloroso que quemarse uno mismo. Decir algo mientras se experimenta este tipo de dolor es decirlo con el mayor coraje, franqueza, determinación y sinceridad”., señaló el compañero de Bruce.