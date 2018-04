Cambios en la frontera: Arizona inicia despliegue de 225 militares y Nuevo México reemplaza valla

Arizona desplegó este lunes los primeros 225 efectivos de la Guardia Nacional para custodiar la frontera con México, en respuesta a la orden del presidente Donald Trump de reforzar la custodia las zonas limítrofes con militares.



"La Guardia Nacional de Arizona desplegará 225 miembros hoy para apoyar las medidas de seguridad fronteriza" de Trump, indicó un comunicado de la oficina de esta fuerza de reserva estadounidense que depende de los estados.

Thank you to the brave men and women of @AZNationalGuard deploying in support of Operation Guardian Shield. Your efforts are making all Arizonans and our country safer. pic.twitter.com/CAiGitM2oD — Doug Ducey (@dougducey) 9 de abril de 2018

El gobernador Doug Ducey escribió horas antes en Twitter que este lunes serían desplegadas 225 tropas y el martes "efectivos adicionales" sin precisar una cifra.

"La Guardia proveerá soporte aéreo, de reconocimiento, apoyo operacional, construcción de infraestructura de fronteras y apoyo logístico", precisó el comunicado.

Arizona se suma a Texas, que el viernes anunció que enviaría 250 efectivos a la frontera en las siguientes 72 horas, además de "aeronaves de apoyo, vehículos y equipamiento a la frontera", según la comandante general del componente en ese estado, Tracy Norris.

El secretario de Defensa, Jim Mattis, firmó una orden la semana pasada para que "hasta 4 mil efectivos de la Guardia Nacional apoyen al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) en su misión de asegurar la frontera sur, bajo el comando y control de sus respectivos gobernadores hasta el 30 de septiembre de 2018", según un memorando.

El texto del Departamento de Defensa establece que las tropas no desarrollarán actividades de orden público sin la aprobación del secretario de Defensa y que estarán armadas solo "en circunstancias en las que pudieran requerir defenderse".

Trump dijo además el jueves pasado que los militares "probablemente" se mantendrían allí hasta que sea construido su famoso muro.

La decisión acentuó las tensiones con México, al tiempo que generó preguntas sobre costos y financiamiento de esta misión.

Un despliegue de 4 mil miembros de la Guardia Nacional en la frontera representaría un contingente mayor que el que Estados Unidos mantiene en Siria, y equivalente a la mitad de las tropas que continúan en Irak.

La Guardia Nacional fue desplegada anteriormente en tres oportunidades a la frontera con México: en 2006 y 2008 con el presidente George W. Bush, y en 2010 con Barack Obama. En esos tres casos, la movilización se mantuvo por aproximadamente un año.

Reemplazan valla en Nuevo México

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció hoy el comienzo de las obras para reemplazar una valla de 32 kilómetros cerca del cruce fronterizo de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México y en el límite con México.



La nueva valla tendrá una altura de entre cinco metros y medio y nueve metros, según anunció en rueda de prensa Aaron A. Hull, el jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso (Texas).



Necesitamos barreras efectivas para negar la entrada a inmigrantes ilegales y al contrabando.



La empresa Construction of Bozeman, del estado de Montana, se encargará de llevar a cabo la obra, que tendrá un costo de 73 mil 3 millones de dólares y durará 390 días, según detalló en un comunicado la Patrulla Fronteriza.



El contrato incluye la eliminación de una barrera para vehículos, así como mejoras en la calzada y los sistemas de desagüe.



La obra tendrá lugar al oeste del cruce fronterizo de Santa Teresa, que se encuentra unos 68 kilómetros al sur de la segunda ciudad más grande de Nuevo México, Las Cruces, y a unos 24 kilómetros del centro histórico de El Paso (Texas).



Durante el año fiscal de 2017 (del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), la Patrulla Fronteriza detuvo 25 mil 193 inmigrantes indocumentados en el sector de El Paso, que incluye el cruce de Santa Teresa.



La Patrulla Fronteriza también se incautó de 15 mil 507 kilos de marihuana y 63 mil 5 kilos de cocaína.