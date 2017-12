Camioneta embiste a peatones en Seattle; hay al menos seis heridos

Autoridades reportaron que una camioneta de transporte embistió a varios peatones en Seattle, de los cuales al menos seis resultaron heridos, informó el diario The Seattle Times.

La policía explicó que al parecer el conductor perdió el control de la camioneta porque tuvo complicaciones de salud al momento de manejar; sin embargo aún se encuentran investigando.

El portavoz de los bomberos indicó que una persona de las seis se encuentra en estado critico, mientras que otra se encontraba estable.

El Departamento de Policía informó a través de su cuenta de twitter que la investigación correrá a cargo de de agentes de tráfico, así mismo la zona permanecerá resguardada.

Collision at 5th Ave & Pine St blocking all SB lanes. Use alt routes. pic.twitter.com/NsJU75g2pN — SDOT Traffic (@SDOTtraffic) 28 de diciembre de 2017

