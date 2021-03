Canadá investiga apuñalamiento en biblioteca que dejó un muerto y 6 heridos

La Policía canadiense intentaba este domingo determinar las causas del ataque que causó el sábado la muerte de una mujer y heridas a otras seis personas cuando un hombre armado con un cuchillo de grandes dimensiones apuñaló a varias personas en una biblioteca de la ciudad de Vancouver.

La Policía Montada de Canadá señaló que todavía no ha podido establecer las causas del ataque y solicitó a cualquier testigo que presenció los apuñalamientos que contacte con las autoridades.

Foto: Reuters

Las autoridades no han identificado ni a las víctimas ni al presunto autor del ataque, cuya captura fue grabada por testigos y compartida en las redes sociales, pero sí señalaron que es un hombre joven con quien las fuerzas de seguridad han tenido interacciones en el pasado.

Horas después de su arresto, la Policía Montada dijo en Twitter: "Un sospechoso está bajo custodia. Parece que es el único sospechoso. No hay peligro para el público. Seguimos buscando potenciales víctimas adicionales".

Foto: Reuters

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, señaló la noche del sábado que su "corazón" estaba en Vancouver Norte, el suburbio de la ciudad donde se produjo el apuñalamiento.

"A todos los afectados por este violento incidente en Lynn Valley, que sepan que todos los canadienses están pensando en ellos y deseando una rápida recuperación a los heridos", añadió Trudeau en su cuenta de Twitter.

My heart is in North Vancouver tonight. To everyone affected by this violent incident in Lynn Valley, know that all Canadians are keeping you in our thoughts and wishing a speedy recovery to the injured. https://t.co/8Q32wuOlTk — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 28, 2021

El ataque se inició alrededor de las 13.30 hora local del sábado (20.30 GMT) en la zona de la biblioteca de Lynn Valley, en el suburbio de Vancouver Norte. Unos 15 minutos después, los servicios de emergencia empezaron a recibir solicitudes para enviar ambulancias a la escena del ataque.

Foto: Reuters

Un testigo del ataque, Steve Mossop, declaró a la televisión canadiense Global News que estaba conduciendo por la zona cuando vio a una de las víctimas.

"Había una mujer junto a su auto con un niño de siete años, varias puñaladas y sangrando con abundancia. Dijo que había sido apuñalada por un hombre que corría por la calle, así que empezamos a buscar más víctimas", explicó Mossop.

"Había otra, una mujer de 25 años de edad con varias puñaladas en la cara. Había al menos seis víctimas en un radio de 50 pies (15 metros), así que era bastante traumático. Estábamos intentando encontrar a nuestra hija en el área, así que fue un poco aterrador", añadió el testigo.