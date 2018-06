Capital Gazette, su historia y la cobertura que realizan del tiroteo en su propio medio

MARYLAND.- A las 14:01 horas de este jueves el diario estadounidense The Baltimore Sun lanzó un tuit que si bien no daba detalles, ya dejaba ver la tragedia que sucedía.

"Estamos investigando reportes de un incidente en el edificio del diario Capital-Gazette", se leía al tiempo que otros medios americanos adelantaban que ese incidente se trataba de un tiroteo.

We are investigating reports of an incident at the Capital-Gazette building in the 800 block of Bestgate Road in Annapolis. We will share details as we confirm them. — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 de junio de 2018

Y así fue. Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas de gravedad por el ataque registrado en el periódico Capital-Gazette de Annapolis, Maryland, informaron las autoridades.

The Baltimore Sun compró al histórico Capital-Gazette en 2014 y son ellos quienes han cubierto este ataque a sus compañeros. En Twitter, la cuenta @baltimoresun se ha dedicado a lanzar mensajes y retuitear videos de sus reporteros mientras que el perfil verificado @capgaznews únicamente ha lanzado un tuit: la nota que conjunta la información.

Five people were killed and several others were “gravely injured” in a shooting at the Capital Gazette office, according to police. A shooter is in custody. https://t.co/ZTw7BuaNAk — Capital Gazette (@capgaznews) 28 de junio de 2018

Y en sus sitios se replica la misma nota. Ambas páginas de inicio informan sobre el número de muertos e incluyen una nota que ayuda al lector a saber cuál es la información verificada por las autoridades y una más sobre la historia de este histórico diario local.



La historia del Capital Gazette data desde 1727 con el nacimiento de The Maryland Gazette.

The Gazette fue el séptimo periódico en ser fundado en Estados Unidos. Y parte de su destacada historia se debe a que fue uno de los primeros diarios en publicar la Declaración de Independencia en 1776.

"Fundada por el periodista británico William Parks, el Maryland Gazette registró varios logros durante su ilustre historia. En 1767, Anne Catharine Green se convirtió en la primera editora femenina de periódicos en el país y el diario luchó contra el temido impuesto de sellos que inició la Revolución Americana", se lee en su información de contacto.

The site of the Annapolis shooting is home to a pair of newspapers, one the oldest in the nation, the other serving Maryland’s capital city for 134 years. https://t.co/EKPVUPpt5y pic.twitter.com/5qvLBCmmjX — The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 de junio de 2018

La compañía periodística que agrupa diversas publicaciones locales ha contado con diferentes dueños. En 1919 The Maryland Gazette se fusionó con The Evening Capital hasta que en 1981 solo se llamó The Capital.



En la década de los 80 el diario se conoció por el despliegue de información local donde los vecinos veían reflejada su vida diaria.



Fue en 2007 con la muerte de uno de los dueños, cuando la compañía se quedó con el nombre por completo hasta que en 2014 decidieron venderla al Baltimore Sun Media. Ese año las oficinas de The Capital Gazette se trasladaron al edificio que fue blanco del tiroteo.