Captan en redes a psicóloga de Colombia agrediendo a menor con discapacidad

Una gran indignación se ha suscitado en el municipio de Piedecuesta, Colombia, luego de que una psicóloga agrediera a una menor de edad con discapacidad, mientras estaba bajo su cuidado, relata el medio local El Tiempo.

La agresión fue denunciada por parte de la madre Sandra Patricia Carrillo Jaimes quien a parte de la menor tiene dos hijos más. La menor agredida tiene 12 años y fue a través de un video de seguridad que la mamá pudo comprobar la violencia.

Y es que antes la niña ya había presentado marcas en su cuerpo.

Gossip Fuimos convencidos de que era cool: Ariana Grande sobre escenas sugestivas de Nickelodeon

"Es una niña indefensa, agrede a la niña con una silla en la cabeza, le pega en la boca, le da puños, y sigo viendo videos y observando y eso es muy doloroso para mí", dijo la madre.

Por su parte la psicóloga Daniela Rueda, quien trabaja para la IPS Health and Safety rechazó las agresiones, pero pidió disculpas por lo que hizo; sin embargo, la madre, enojada, dijo que era un gran abuso.

"Esto no es de disculpas, es mi hija, ella tiene discapacidad severa, no puede defenderse por sí misma, no puede hablar, decir qué le pasa. Mi hija camina, pero no tiene atención de órdenes, tiene epilepsia, tiene varias patologías".

#ATENCIÓN favor RT 🙏 Niña con discapacidad es agredida por funcionaria enviada mediante tutela por la IPS, hecho sucedidos en el barrio bariloche de piedecuesta presuntamente. #Indignante @alcpiedecuesta @ICBFColombia pic.twitter.com/1Gz3Vaszwz — política sisben A (@1RuSo24) June 27, 2024

Health and Safety se disculpó por el actuar de su trabajadora y dio aviso del despido.

"La psicóloga involucrada ya no labora en nuestra institución y se realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía quienes tomarán las acciones pertinentes hacia ella".

Sin embargo, la madre dijo que procederá legalmente y tras la denuncia aseguró que se investigará internamente el caso.

"No quiero que se quede así, que se haga justicia, sigo viendo videos donde la sigue lastimando, estoy muy mal", dijo la madre.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Según el medio colombiano, la terapeuta vigilaba a la menor de 2 a 6 de la tarde, pero cuando la madre estaba, siempre la psicóloga se mostró sonriente, por eso nunca imaginó las presuntas agresiones.