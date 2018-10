No somos delincuentes, queremos entrar a trabajar, suplican migrantes en la frontera sur

Los miles de migrantes hondureños -hombres, mujeres y niños- que esperan en la frontera de México con Guatemala, salieron hace una semana de San Pedro Sula tras la convocatoria que surgió en redes sociales, con la esperanza de seguir su destino hacia Estados Unidos con el deseo de tener un mejor futuro fuera de la pobreza y la violencia.



A México, Guatemala y Honduras les ha explotado una crisis migratoria sin precedentes en Centroamérica, presionados por la postura antiinmigrante del gobierno estadounidense de Donald Trump.

Con un extenso camino por recorrer, la hondureña Doris Canales suplica por ayuda a Donald Trump y poder cumplir su meta.

"Queremos que nos dé una oportunidad de entrar, de poder trabajar y pagar impuestos", imploró al presidente estadounidense esta mujer de 54 años, que no puede ocultar el cansancio por las extenuantes jornadas para llegar desde Honduras al poblado guatemalteco de Tecún Umán, fronterizo con México.



"Mi mensaje para el presidente de Estados Unidos es que se ponga su mano en su corazón y que nos ayude. Sabemos que aquel país no es nuestro, pero en nombre de todos los hondureños que vamos aquí yo le pido al presidente Trump que nos apoye", insistió Canales.

Él también tiene hijos

Oscar Galea, de 31 años, también hizo un llamado a Trump para que les permita el ingreso a Estados Unidos para trabajar y darle "un mejor futuro a sus hijos".

"Le pedimos al presidente Trump que se ponga la mano en la conciencia porque él también tiene hijos, tal vez nunca han pasado por las necesidades que hemos tenido, pero nosotros solo queremos trabajar", agregó Galea.

Explicó que dejó a sus dos hijos de 3 y 6 años en su ciudad natal de La Ceiba y espera que con un empleo "de lo que sea" en Estados Unidos pueda ganar lo suficiente para darles "una buena educación".

No somos delincuentes

"No somos delincuentes, somos gente trabajadora. No somos pandilleros, no somos mareros", expresó por su lado Wilber Cruz, de 36 años, quien sostenía una pancarta con un mensaje similar para Trump.

Cruz aprovechó para pedir a los organismos internacionales que les brinden apoyo porque "no venimos de turistas, sino que no tenemos dinero y queremos llegar (a Estados Unidos) y conseguir un empleo".

No somos delincuentes, somos personas humildes. Los delincuentes son los políticos que han saqueado Honduras.

