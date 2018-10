Carniceros, en la mira de veganos radicales

PARÍS, Francia. "¡Carnicero asesino!", "¡La carne es un asesinato!". Militantes ultraveganos atacan desde hace unos meses carnicerías en Francia, ante la indignación de la federación de carniceros que pide ayuda al Estado para combatir estos actos de "terror".

Por lo general, las noches son tranquilas en Saint-Arnoult-en-Yvelines, a 50 kilómetros de París. Así que cuando Elisabeth Curé, que vive en la planta alta de su comercio, escuchó el impacto de una piedra lanzada contra la vitrina de su carnicería en la madrugada la semana pasada "se sintió sorprendida".

Desconocidos pintaron también "stop represión" en su fachada. "Ahí me di cuenta de que se trababa de veganos radicales", afirma Curé.

El ataque que sufrió es el más reciente de una ola de ataques contra carnicerías, charcuterías y pescaderías en Francia.

Además de destruir vitrinas, estos atacantes anónimos derramaron sangre en fachadas de comercios y pegaron adhesivos en los que condenaban el "especismo".

Para sus oponentes, el especismo es una ideología que postula una jerarquía entre especies, entre humanos y animales. La filosofía antiespecista, que prohíbe cualquier producto derivado de animales, lo que implica una dieta vegana, ha ganado muchos adeptos en Francia.

"Desde comienzos del año, 17 vitrinas de carnicerías han sido destruidas y ha habido docenas de degradaciones en diferentes partes del país", enumera Jean- François Guihard, presidente de la Confederación francesa de carniceros.

"El Estado debe tomar las medidas necesarias" para frenar esta "forma de terror", urge.

A estos actos se suma el incendio de un matadero en el este de Francia a mediados de agosto. Aunque no se ha confirmado que esté relacionado con estos ataques de ultraveganos, la policía privilegia "la pista criminal".

GENOCIDIO

Seis personas han sido detenidas por actos de vandalismo en Lille (norte) pero ningún grupo ha reivindicados los ataques de los últimos meses. Las autoridades estiman que sus autores son grupos antiespecistas minoritarios y violentos.

Entre los movimientos y asociaciones que han llevado a cabo acciones espectaculares a favor del veganismo figura L214, 269 Life France y Boucherie Abolition (Carnicería Abolición). L214 logró filmar en cámara escondida las condiciones de los animales en criaderos y mataderos.

Boucherie Abolition lucha a favor de la "abolición del genocidio llamado carnicería", explica su portavoz, Solveig Halloin.

Aunque no los reivindica, Solveig Halloin no condena estos ataques. "Los extremistas de la brutalidad son los carniceros". Estos movimientos emergieron en Francia hace apenas unos años; las acciones directas de antiespecistas "no son recientes" en otros países occidentales, señala Marianne Celka, profesora de la Universidad Paul-Valéry de Montpellier.

En 1975, el australiano Peter Singer publicó "La liberación animal", el libro fundador de los movimientos modernos de defensa de los derechos de los animales.

En los años 60 en Inglaterra, el Frente de liberación de los animales saboteó torneos de caza y un tiempo después algunos grupúsculos atacaron carnicerías.