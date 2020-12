Casa Blanca ordenó a FDA autorizar la vacuna anticovid de Pfizer este viernes: WP

La Casa Blanca ordenó al jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Stephen Hahn, autorizar hoy mismo la vacuna contra Covid-19 de Pfizer y BioNTech, de no hacerlo le pidió que renuncie, informó The Washington Post.

El diario, que citó a personas conocedoras de esta situación, indicó que esta amenaza ha provocado que la FDA haya adelantado su calendario, del sábado por la mañana a última hora de este viernes, para dar el visto bueno a la vacuna .

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post: "No comentamos sobre conversaciones privadas, pero el jefe (de gabinete) solicita de manera habitual actualizaciones sobre el progreso hacia una vacuna".

Este viernes, el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la FDA en Twitter, a la que calificó como "una tortuga grande, vieja y lenta" e instó a Hahn a sacar "las malditas vacunas ahora".



"¡¡¡Dejen de jugar y empiecen a salvar vidas!!!", escribió Trump en Twitter.

El jueves un comité independiente, una especie de tribunal científico, recomendó al regulador de EU que aprobara de manera urgente la vacuna de Pfizer, que tiene una eficacia del 95 por ciento.



En un comunicado, la FDA explicó este viernes que informó formalmente a Pfizer de su intención de otorgarle una "autorización de emergencia", es decir, un permiso extraordinario que servirá para acelerar la distribución de la vacuna contra Covid-19, mientras se siguen recolectando más datos para dar el visto bueno definitivo.

La FDA prometió, además, que trabajará "rápidamente" para otorgar a Pfizer ese permiso.

Por su parte, el secretario del Departamento de Sanidad, Alex Azar, aseguró en una entrevista con la cadena ABC que la autorización está "muy cerca" y que "probablemente" llegará en los próximos dos días, aunque The Washington Post y CNN, que citaron a fuentes familiarizadas con el proceso, apuntan a que podría producirse a última hora de este viernes o el sábado.

Si se cumple ese calendario, EU podría "ver a gente siendo vacunada el lunes o martes de la próxima semana", detalló Azar.