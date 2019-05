Caso cerrado: Trump sobre investigación de Mueller

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró que las declaraciones del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación rusa no aportaban nada nuevo y llamó nuevamente a pasar la página sobre este asunto que pende sobre su presidencia.

"Nada cambia en relación al informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y en ese caso, en nuestro país, una persona es inocente," tuiteó Trump, pocos minutos después de la comparecencia ante periodistas del exjefe del FBI. "El caso está cerrado! Gracias", añadió el mandatario.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019

Mueller renuncia como fiscal especial

Robert Mueller, anunció que una vez terminada la investigación, se retira de su cargo como fiscal especial de Estados Unidos.

Durante un reporte a los medios de comunicación, el fiscal aseguró que "acusar al presidente de un delito no fue una opción que pudiéramos considerar".

Aunque destacó que "si hubiésemos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo habríamos dicho".

Con información de AFP