Tras 65 años del crimen identifican al “niño en la caja”; esta es su historia

Tuvieron que pasar casi 65 años para que la policía de la ciudad de Filadelfia finalmente revelara la identidad de un cadáver que fue hallado en una caja de cartón, siendo uno de los casos sin resolver más antiguos de los Estados Unidos.

En declaraciones a los periodistas el jueves, la comisionada de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw, nombró a la víctima como Joseph Augustus Zarelli, quien nació el 13 de enero de 1953.

Conocido como el "Niño de la caja de cartón", el cuerpo del pequeño tenía señales de desnutrición y de violencia, añadió la comisaria Outlaw, según la CNN.

Este anuncio solo cierra un capítulo en la historia de este niño y abre uno nuevo

"Esta sigue siendo una investigación de homicidio activa y todavía necesitamos la ayuda del público para completar la historia de vida de este niño. Sin el arduo trabajo, la dedicación, la pasión y la tenacidad de muchos, no estaríamos aquí hoy para darle una voz al niño anteriormente desconocido de EU, Joseph August Zarelli”.

Pruebas de ADN, clave en la investigación

El menor, que se ha determinado que nació el 13 de enero de 1953, fue encontrado el 25 de enero de 1957 en una caja de cartón desnudo, desnutrido y severamente golpeado, y a pesar de este gran avance en el caso, aún se desconoce quién fue el responsable por la muerte del niño de cuatro años.

"Tenemos nuestras sospechas sobre quién puede ser responsable, pero sería irresponsable compartir estas sospechas, ya que esta sigue siendo una investigación criminal activa", indicó el capitán de la Policía de Filadelfia, John Smith, en una conferencia de prensa.

La Policía ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información que conduzca al arresto del responsable por la muerte del menor.

También señaló que "el niño en la caja", como se conoce el caso, tiene hermanos por parte de su madre y de su padre, quienes no fueron identificados.

"Joseph tiene varios hermanos, tanto del lado de la madre como del padre, que viven y es por respeto a ellos que la información de sus padres permanece confidencial", señaló el capitán.

Las autoridades explicaron durante la conferencia que las pruebas de ADN que se habían realizado no habían arrojado resultados para identificar al niño.

Sin embargo, en 2019, tras obtener una orden judicial, se exhumó el cadáver y los forenses pudieron obtener suficiente ADN que fue sometido a la nueva tecnología.

El niño de la caja, un crimen casi impune

En el homicidio sin resolver más antiguo de Filadelfia, el cuerpo desnudo y gravemente herido de un niño fue encontrado el 25 de febrero de 1957 en una zona boscosa del vecindario de Fox Chase.

El niño, que se creía que tenía entre cuatro y seis años, fue envuelto en una manta y colocado dentro de una gran caja de moisés JC Penney. La policía dijo que estaba desnutrido y que lo habían golpeado hasta matarlo.

La fotografía del niño se colocó en un cartel y se pegó por toda la ciudad mientras la policía trabajaba para identificarlo y atrapar a su asesino.

Los detectives siguieron y descartaron miles de pistas, incluidas las teorías de que era un refugiado húngaro, un niño secuestrado frente a un supermercado de Long Island en 1955 o uno de varios otros niños desaparecidos.

Investigaron a un par de trabajadores ambulantes del carnaval y a una familia que operaba un hogar de acogida cercano, pero los descartaron como sospechosos.

Una mujer de Ohio afirmó que su madre le compró al niño a sus padres biológicos en 1954, lo mantuvo en el sótano de una casa en los suburbios de Filadelfia y lo mató en un ataque de ira. Las autoridades la encontraron creíble, pero no pudieron corroborar su historia.

El caso carcomió a los oficiales de policía, generaciones de los cuales se hicieron cargo del caso.

