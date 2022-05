Biden firma orden que prohibe uso de técnicas de estrangulación tras muerte de George Floyd

A dos años de la muerte de George Floyd, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que prohíbe a policía el uso de técnicas de estrangulación como la que le quitaron la vida al afroamericano.

Desde la Casa Blanca, el presidente dijo que dicha orden también limitará la capacidad de las fuerzas federales y evitar actos de violencia para que no se vuelva a repetir un caso como el de Floyd que inició el movimiento Black Lives Matter.

"Con esto estamos dando un paso adelante para que no haya más muerte como la de George Floyd", dijo el mandatario.

Tune in as I sign a historic Executive Order to advance effective, accountable policing and strengthen public safety. https://t.co/x2AacCz8LX — President Biden (@POTUS) May 25, 2022

Durante la firma estuvieron presentes los familiares de Floyd, quienes recordaron al joven y señalaron que su muerte ahora ha tenido un propósito, pues salvará más vidas.

Con dicha orden, los agentes del Buró Federal de Investigación (FBI) de Estados Unidos deberán también intervenir si observan cómo miembros de otros cuerpos policiales usan fuerza excesiva contra detenidos o sospechosos.

Mundo Un memorial para Black Lives Matter

El texto obliga a los agentes a actuar para prevenir o poner fin a cualquier agente de la ley "que esté usando fuerza excesiva de una manera contraria a la Constitución, al resto de leyes federales o a las políticas del Departamento de Justicia".



Se trata de la primera vez en 18 años que el Gobierno estadounidense actualiza el protocolo de intervención ante estas situaciones para los agentes del FBI.

Cabe recordar que ese suceso, en que el agente usó fuerza excesiva al colocar su rodilla sobre el cuello de Floyd, desató enormes y continuas protestas en ciudades a lo largo y ancho de EU durante la primavera y el verano de 2020.

Además de al FBI, la nueva normativa del Departamento de Justicia también afecta a los agentes de los otros cuerpos que dependen de esta rama del Gobierno federal: la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Prisiones y el Servicio Nacional de Alguaciles.

Con información de EFE