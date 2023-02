Julia Wendell no es Madeleine McCann: policía de Polonia descarta relación entre ambas

La policía de Polonia descartó que Julia Wendell sea Madeleine McCann, la niña británica desaparecida en 2007 cuando tenía tres años. Recientemente, la joven creó una cuenta en Instagram en donde compartió lo que ella calificó como pruebas de que ella podría ser la menor que fue separada de sus padres durante unas vacaciones.

Ante las declaraciones de las autoridades, Julia indicó que los medios de comunicación polacos y la policía mienten sobre sus argumentos para desestimar dicha versión pues no se realizaron las pruebas de ADN que ella solicitó para descartar que sea la famosa niña perdida.

Te podría interesar: Mujer de 21 años asegura que podría ser Madeleine McCann, menor desaparecida en 2007

Debido a esto, Wendell ha decidido mantener privada la cuenta que se hizo viral en tan sólo unas horas y donde compartió las fotos e imágenes "probatorias", hasta el momento cuenta con 21 mil seguidores.

Los familiares de la mujer de 21 años indicaron que desde muy joven ella buscó ser popular creando un canal de Youtube donde pretendía ser cantante y del mismo modo, intentó ser modelo.

Mundo Autoridades aseguran que al fin encontraron al asesino de Madeleine McCann

Asimismo, mostraron su preocupación por la viralidad del caso pues "internet no lo olvidará, es obvio que Julia no es Maddie" y añadieron que ella ya cuenta con un pasado en internet siendo modelo webcam y teniendo diversos videos de índole sexual en distintas páginas de contenido para adultos.

Ante estas declaraciones por parte de sus familiares, Julia aseguró que sí existen esos videos pero que eso no la hace una "actriz porno" y aunque así fuera, eso no determina si ella es Madeleine McCann o no.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con medios locales, luego de que las publicaciones de Wendell se volvieron virales, una fuente cercana a los padres de Maddie, Kate y Gerry McCann, pidieron que la joven se sometiera a una prueba de ADN porque están "dispuestos a analizar todas las pistas".