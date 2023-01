Celac apuesta por integración regional con el regreso de Brasil a la cumbre

BUENOS AIRES. Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se comprometieron con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa la región, además de celebrar el retorno de Brasil al foro, donde México decidió no asistir.

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su ausencia a la Cumbre celebrada en Argentina por sus “compromisos” en México, y además respaldó la ausencia del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Entérate de: Protesta masiva en Lima termina en batalla campal

“Hay mucha especulación del por qué no fui, tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra”, declaró en su rueda de prensa matutina. Pese a la ausencia, México agitó la cumbre por sus declaraciones. Previo al arranque del foro, López Obrador descartó sumarse a la integración de una moneda regional que proponen Brasil y Argentina para dejar de depender del dólar.

Finanzas Argentina y Brasil defienden su proyecto de una moneda común

“Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso, nosotros por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”, expresó López Obrador.

Sus declaraciones se producen después de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, defendieron el pasado lunes que se avance en un proyecto de moneda común en Sudamérica para transacciones comerciales.

“No estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina, no. No hay nada”, aseveró.

El rechazo de López Obrador a una moneda común ocurre pese a que él insistió en la Cumbre de Líderes de América del Norte, el 10 de enero pasado, en la necesidad de integrar a toda América en un solo bloque económico.

Durante la cumbre, el presidente envío un video grabado en el que pidió a la Celac un pronunciamiento conjunto contra la “represión” en Perú y por la libertad del exmandatario Pedro Castillo. “No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú, fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en que están reprimiendo al pueblo”, declaró el mandatario en un mensaje que envió en video a la Cumbre de la Celac que se celebra en Buenos Aires.

El mandatario mexicano es uno de los grandes ausentes de la cumbre. Aunque se ha especulado sobre un distanciamiento entre el Gobierno mexicano y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, porque ambos presentaron candidatos para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, López Obrador no viaja a foros multilaterales en el extranjero.

Agencia médica regional

El canciller Marcelo Ebrard, quien acudió en representación de López Obrador, pidió acelerar la creación de la Agencia de Medicamentos Latinoamericana y Caribeña para la regulación de medicamentos que permitan una respuesta segura de la región ante contingencias sanitarias como la pandemia por Covid-19.

Durante su intervención en la cumbre, advirtió que se corre el riesgo de enfrentar en cualquier momento una nueva amenaza como el Covid-19 por lo que debe trabajarse para alcanzar un plan de autosuficiencia sanitaria a través de la convergencia de agencias regulatorias de medicamentos en la región.

El canciller mexicano añadió que la Agencia de Medicamentos Latinoamericana y Caribeña Regulatoria dará prioridad a la compra y distribución de medicinas producidas en la región como son las vacunas cubanas Abdala y Soberana y la mexicana Patria, todas contra el Covid-19.

Por otro lado, el encuentro de este mecanismo integrado por 33 países y que preside actualmente Argentina, tiene como protagonista estelar al mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, que volvió a la arena internacional luego de ganar las elecciones de octubre, con un discurso en el que recuerda permanentemente los logros diplomáticos de sus primeras dos presidencias (2003-2010).

“Brasil está de vuelva en la región y listo para trabajar lado a lado con todos ustedes”, dijo Lula en su participación. En 2020 Bolsonaro, duro crítico de la izquierda, suspendió la participación de Brasil en la Celac alegando que “daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Más duro fue el discurso de apertura del anfitrión Alberto Fernández, quien acusó a una “derecha recalcitrante y fascista” de amenazar la democracia en la región, y se refirió en particular a los episodios de Brasilia y al intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, el año pasado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo el discurso más critico fue el del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien criticó a la comunidad por poner “un tinte ideológico” a la organización. “Practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos... La organización no puede tener un carácter de club de amigos ideológicos”, agregó.

Criticó que el foro habló de la condena a las “acciones desestabilizadoras” en Brasil, pero por otro lado “claramente hay países que no respetan ni la democracia ni los Derechos Humanos”.





ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music