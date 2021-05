Cerveza, donas y hasta becas... así vacunan contra covid en EU

Un número creciente de estados, ciudades y empresas están ofreciendo incentivos para alentar a las personas a vacunarse. Y los edulcorantes son cada vez más grandes y mejores.

Nueva Jersey, por ejemplo, está pagando la cuenta de una cerveza gratis para cualquiera que pueda demostrar que recibió una oportunidad. Maryland ofrece a los empleados estatales 100 dólares, mientras que Lancaster, California, está tratando de alentar a los adolescentes a vacunarse ingresando sus nombres en un sorteo de becas universitarias por valor de hasta 10,000 dólares. Para no quedarse atrás, Ohio anunció el 12 de mayo de 2021 que estaba creando una lotería con premios de hasta una beca completa de cuatro años para adolescentes recién vacunados y $ 1 millón para adultos.

Mientras tanto, las empresas ofrecen de todo, desde tiempo libre pagado y tarjetas de regalo hasta donas, hamburguesas y papas fritas.

Por supuesto, la gran pregunta es, ¿funcionará algo de esto?

Lo que está en juego no podría ser más alto. Los funcionarios de salud dicen que la inmunidad colectiva es fundamental para poner fin a la pandemia, y eso significa vacunar entre el 60% y el 90% de una población determinada, incluidos los niños. Pero encuestas recientes sugieren que más de un tercio de los adultos son al menos reacios a vacunarse.

Si bien los economistas del comportamiento generalmente estudian las decisiones de las personas y el efecto de los incentivos en el comportamiento, mi investigación en el Laboratorio de Economía del Comportamiento de Los Ángeles se centra más de cerca en por qué toman esas decisiones. Creo que los incentivos pueden funcionar, pero también hay otras dos herramientas importantes en los conjuntos de herramientas de comportamiento de los formuladores de políticas.

La toma de decisiones se rige por si las personas perciben una opción como gratificante o desagradable.

Evaluamos las decisiones en función de cómo codificamos y recordamos nuestras propias experiencias personales, lo costoso que sentimos que es elegir un camino u otro y cómo procesamos la información que nos rodea. Además, las diferentes comunidades en las que vivimos pueden reforzar ciertos mensajes sobre otros.

La intención de vacunarse puede verse influenciada por factores como el nivel educativo, las creencias religiosas o la afiliación política.

Algunas de las razones que dan las personas para no querer vacunarse probablemente puedan abordarse, mientras que otras pueden ser insuperables. Pero para inducir a las personas a tomar decisiones que no están dispuestas a tomar, es necesario cambiar sus motivaciones.

Los incentivos económicos son una forma de hacerlo.

Los incentivos económicos pueden hacer que una decisión sea más agradable al ofrecer recompensas o reducir los costos. Ejemplos recientes de esfuerzos para hacer que la vacunación sea más gratificante incluyen ofrecer bonos de ahorro, cupones, boletos para juegos de béisbol y artículos gratis en las tiendas.

Estos incentivos están dirigidos a personas que piensan que no necesitan la vacuna COVID-19, que generalmente no se vacunan por motivos no ideológicos o que lo encuentran inconveniente.

Los recién inmunizados disfrutan su premio / Foto: EFE

Encuestas recientes sugieren que tales tácticas podrían tener éxito. Una encuesta reciente encontró que el 47% de las personas que quieren "esperar y ver" acerca de las vacunas dijeron que obtener un tiempo libre remunerado del trabajo para recibir una inyección los haría más propensos a hacerlo. Y el 39% dijo que un incentivo financiero de $ 200 sería suficiente.

Un problema con los estados que ofrecen pagos en efectivo o premios de lotería es que las personas pueden interpretarlos como una señal de que la vacuna es peligrosa, quizás reforzando sus propias creencias. La investigación también sugiere que los beneficios pueden ser más efectivos que el dinero en efectivo y pueden ser una buena alternativa tanto para los estados como para las empresas.

Pero los incentivos no son la única forma en que los gobiernos pueden hacer que la gente cambie de opinión.

Las campañas de información son una alternativa atractiva. Su objetivo es cambiar creencias y opiniones proporcionando conocimiento y conciencia sobre algunos elementos de la decisión que una persona puede haber pasado por alto. Esto incluye divulgar los resultados de los ensayos clínicos o explicar cómo funcionan las vacunas de ARNm en los niños de 12 a 15 años que ahora son elegibles.

Las personas que temen que los ensayos clínicos se hayan apresurado y aún dudan podrían responder favorablemente a las campañas de información que demuestren los efectos de las vacunas en la población de EE. UU. Y en otros lugares. Estas campañas también podrían combinarse con incentivos, como invitar a las personas a ver videos informativos y luego recompensarlas con créditos que pueden usar en las tiendas locales.

Es menos probable que este tipo de impulso motivacional funcione con aquellos que no confían en las fuentes de información que contradicen sus opiniones o cuya oposición a la vacuna es ideológica.

Si los incentivos y la oferta de información no funcionan, otra opción es el empujón, un término popularizado por el economista del comportamiento Richard Thaler y el académico legal Cass Sunstein.

Los empujones utilizan el refuerzo positivo o las sugerencias indirectas para influir en el comportamiento, como aprovecharse de la presión de los compañeros o hacer que una determinada elección sea más fácil de adoptar para las personas. La investigación muestra que pueden ser muy efectivos. Por ejemplo, exigir a las personas que opten por no participar en un plan 401 (k) de la empresa en lugar de optar por hacerlo dio lugar a un aumento sustancial en la cantidad de personas que ahorran para la jubilación.

Muchas personas ya están presionando a sus amigos y colegas en sus redes sociales para que se vacunen publicando fotos de ellos mismos en Twitter y Facebook recibiendo una vacuna, celebrando o sosteniendo sus tarjetas de vacunación. Los formuladores de políticas podrían promover de manera similar la vacunación demostrando que otros miembros de la misma comunidad ya recibieron una vacuna.

Los gobiernos también podrían facilitar la inyección al hacer cosas como agregar sitios de vacunas en las estaciones de metro.

Los empujones son atractivos porque no cuestan tanto como los incentivos económicos. También pueden ayudar a cambiar hábitos y, a veces, tienen efectos persistentes. Sin embargo, los empujones funcionan mejor si las personas están de acuerdo con el resultado final.

Hay pocas posibilidades de incentivar a las personas que se han opuesto a la vacuna o cuyas objeciones se basan en teorías de conspiración. Debido a que les interesa promover estos puntos de vista, o porque están convencidos de que tienen razón, se resistirán a los incentivos económicos, harán caso omiso de las campañas de información y se negarán a que los empujen en una dirección opuesta a sus creencias.

Sin embargo, parece haber esperanza de persuadir a muchos de los que dudan o se resisten. Una encuesta reciente de personas en estas categorías reveló que aproximadamente el 20% de los encuestados se vacunarían después de que lo hicieran las personas que conocen.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ofrecieron recientemente otro tipo de motivación cuando dijeron que las personas vacunadas podían ir sin mascarillas en la mayoría de los entornos, incluso en interiores. Otra encuesta reciente sugirió que esto podría ser efectivo para los republicanos, quienes tenían muchas más probabilidades de estar dispuestos a recibir una inyección si eso significaba que ya no tenían que usar una máscara.

Creo que una combinación de incentivos y otras motivaciones tiene una buena posibilidad de ayudar a los EE. UU. A alcanzar la inmunidad colectiva y, en última instancia, poner fin a la pandemia.

