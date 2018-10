Detenido por bombas amenazó a ex funcionaria; Twitter lo supo y no hizo nada

"Abraza a tus seres queridos muy fuerte cada vez que salgas de casa", estas palabras amenazantes son de Cesar Altieri en contra de Rochelle Ritchie, ex secretaria de prensa del congreso de EU, la intimidación viene del principal sospechoso de enviar paquetes bomba a los detractores de Trump.

Tras la detención del presunto criminal, Rochelle acusó que Twitter desestimó el peligroso perfil del sujeto tras las amenazas, así lo dio a conocer hoy, mediante unas capturas de pantalla donde expone el caso.

Foto: Captura de video

Hey Twitter, recuerdan cuando reporté al tipo que me amenazaba después de mi aparición en @FoxNews y me dieron una respuesta que no lo encontraban serio. Pues adivinen es el tipo que ha estado mandando #bombas a políticos de alto perfil Rochelle Ritchie, ex titular secretaria de prensa del congreso de EU

Hey @Twitter remember when I reported the guy who was making threats towards me after my appearance on @FoxNews and you guys sent back a bs response about how you didn’t find it that serious. Well guess what it’s the guy who has been sending #bombs to high profile politicians!!!! pic.twitter.com/xBY8FMbqnq — R O C H E L L E (@RochelleRitchie) 26 de octubre de 2018 Just received from @Twitter oh so it was an error. Just stop! 🙄 pic.twitter.com/LoGT933W2p — R O C H E L L E (@RochelleRitchie) 26 de octubre de 2018

Posteriormente, Rochelle mostró cómo Twitter tomó acciones, "Nos disculpamos por cualquier inconveniente (...) Hemos investigado y suspendido la cuenta que reportaste, al encontrarse que participaba en una conducta abusiva".



Es un fanático de Trump

Cesar Sayoc, un residente en Florida de 56 años, ha sido arrestado varias veces a lo largo de los años por violencia doméstica, robo y otros cargos, según registros públicos.

Los registros judiciales muestran que una vez fue acusado de amenazar con usar una bomba, aunque los detalles no estaban disponibles de inmediato.

Foto: Reuters

Sayoc fue arrestado el viernes por la mañana frente a una tienda de autopartes en Plantation, Florida, dijeron las autoridades federales. Es sospechoso de haber enviado paquetes bomba al expresidente Barack Obama, a la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton y a otras figuras públicas que han sido objetivos frecuentes de las críticas de Trump.

Su furgoneta blanca, que fue incautada por las autoridades, tenía numerosos letreros en las ventanas con la imagen de Trump, incluido un dibujo que representa al presidente parado sobre un tanque con el nombre "Trump" en los costados.



Foto: EFE

La furgoneta también tenía un letrero de "CNN APESTA" y una foto de Clinton con una diana superpuesta en su rostro. CNN recibió uno de los paquetes en su oficina de Nueva York.

Sayoc está registrado como republicano en Florida, según registros públicos. Sus cuentas en las redes sociales están llenas de expresiones antidemócratas y "memes" de extrema derecha.

Dos cuentas de Twitter que parecen pertenecer a Sayoc bajo seudónimos se componen en gran medida de publicaciones retuiteadas que critican a políticos y figuras públicas demócratas como Andrew Gillum, candidato a gobernador de Florida.

