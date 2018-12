China acepta reducir y retirar aranceles a automóviles de EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció hoy que el acuerdo alcanzado con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Cumbre del G20 en Argentina incluye "retirar y reducir" los aranceles que China impone a las importaciones de automóviles estadounidenses.



"China ha aceptado reducir y retirar los aranceles a los coches que llegan a China desde EEUU. Actualmente, el arancel es del 40 %", indicó Trump en su cuenta de Twitter poco después de regresar de Argentina.

China has agreed to reduce and remove tariffs on cars coming into China from the U.S. Currently the tariff is 40%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018



El mandatario calificó su reunión bilateral con Xi en Buenos Aires como "extraordinaria".



"¡La relaciones con China han dado un gran salto adelante! Muy buenas cosas van a ocurrir. Estamos negociando desde una gran fortaleza, pero China también tiene mucho que ganar si y cuando el acuerdo se complete. ¡Equilibremos el campo de juego!", agregó.

My meeting in Argentina with President Xi of China was an extraordinary one. Relations with China have taken a BIG leap forward! Very good things will happen. We are dealing from great strength, but China likewise has much to gain if and when a deal is completed. Level the field! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

El encuentro entre Trump y Xi en Buenos Aires era considerado clave para reducir las tensiones comerciales entre las dos grandes potencias económicas mundiales, iniciada en julio y que ha tenido en vilo desde entonces a los mercados internacionales.



"Los presidentes Trump y Xi han accedido a comenzar inmediatamente negociaciones sobre cambios estructurales" en la economía china, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado ya a bordo del avión presidencial rumbo a Washington este domingo.

Ambas potencias tratarán de completar esas negociaciones "en los próximos 90 días", apuntó Sanders, a la vez que precisó que mientras dura el diálogo, Trump accedió a "dejar en el nivel del 10 % los aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares a partir del 1 de enero de 2019, y no subirlos por ahora al 25 %", como estaba previsto.



En total, Estados Unidos impuso aranceles a productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares desde julio, y Trump había amenazado con sancionar bienes por otros 267 mil millones de dólares, lo que superaría con creces el volumen de importaciones de China a EE.UU., que en 2017 se situó en 506 mil millones.



China aplicó como represalia medidas recíprocas a más de 60 mil millones de dólares en importaciones estadounidenses, casi la mitad de los 130 mil millones que compró en 2017