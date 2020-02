China retira credenciales a tres periodistas del Wall Street Journal

China ha retirado las credenciales de prensa de tres periodistas del Wall Street Journal después de que el periódico declinara disculparse por una columna con un titular que calificaba a China como el "verdadero enfermo de Asia", dijo el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

El portavoz del ministerio, Geng Shuang, dijo en una reunión informativa que Pekín hizo varias declaraciones al periódico sobre la columna publicada el 3 de febrero, que China criticó por ser racista y denigrar sus esfuerzos para combatir la epidemia de coronavirus, pero que el periódico no se había disculpado ni investigado a los responsables.

China expelled three Wall Street Journal journalists in Beijing, a rare action against multiple reporters from the same organization https://t.co/swSNmrovsP — The Wall Street Journal (@WSJ) February 19, 2020

"El pueblo chino no recibe con agrado a los medios de comunicación que publican declaraciones racistas y atacan maliciosamente a China", dijo Geng a los periodistas.

A la luz de esto, China ha decidido retirar las tarjetas de prensa de los tres corresponsales del Wall Street Journal en Pekín a partir de hoy

El portavoz del ministerio no identificó a los periodistas cuyas credenciales han sido suspendidas.

El Wall Street Journal dijo en su propio informe publicado el miércoles que el subjefe de oficina Josh Chin y los periodistas Chao Deng y Philip Wen han recibido la orden de abandonar el país en cinco días. Chin y Deng son ciudadanos estadounidenses y Wen es australiano.

Los extranjeros no pueden trabajar como periodistas en China sin credenciales oficiales, que son necesarias para obtener un visado de residencia.

La acción de China contra los corresponsales del Wall Street Journal se produce después de que Estados Unidos dijera el martes que comenzaría a tratar a cinco entidades de medios de comunicación estatales chinos con operaciones en Estados Unidos, incluyendo la Agencia de Noticias Xinhua, la Red Global de Televisión de China y la Corporación de Distribución Diaria de China, de la misma manera que a las embajadas extranjeras.

Geng dijo que China se oponía a las nuevas reglas y que Pekín se reservaba el derecho de responder.