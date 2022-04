'El Faro', diario web en El Salvador, cierra por censura del presidente Bukele durante 24 horas

El medio salvadoreño "El Farp" ha cerrado la portada de sitio web a manera de protesta por la reciente reforma legal que los periodistas catalogaron de ley "mordaza" y que castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de "cualquier manifestación escrita " que aluda al "control territorial" de las pandillas.

El día de ayer, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió en un comunicado que las medidas son "un claro intento de censura a los medios de comunicación", agrega que prohibir el periodismo "no surtirá efecto en la vida de las personas", si no más bien, "creará un espejismo que no es fiel a la verdad".

Te recomendamos: Crisis en El Salvador: policía publica video de detención con tortura y después lo borra

"La ley mordaza es una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico", indica el documento.

Mundo ¿Qué está pasando en El Salvador? Bukele declara guerra a pandillas y estado de excepción

El Faro cierra la portada de su sitio web

"Hoy, en protesta contra la ley mordaza aprobada esta semana por la Asamblea de El Salvador de Bukele, cerramos nuestra portada en http://elfaro.net. No podemos conceder que nos arrebate nuestras libertades un régimen que pretende mantener a la ciudadanía en la oscuridad", señala el tuit del medio el Faro.

En el sitio web del Faro puede leerse el comunicado "No a la censura", en este comunicado el medio cuestiona la acitud por parte del gobierno de Nayib Bukele y señala que en una democracia, "no es el poder quien decide lo que se publica y lo que no".

¿Qué deben saber los salvadoreños sobre las pandillas? Nada, según el régimen.

El medio enfatiza que siempre ha expuesto el problema de las pandillas, y la forma en que la violencia ha afectado a los salvadoreños; remarca también que ha expuesto los pactos de los pandilleros con los políticos y la situaciones en general que afectan a los centroamericanos.

"Por eso hoy, en protesta contra esta ley mordaza, hemos cerrado nuestra portada. El Salvador pagó un precio muy alto para obtener nuestras libertades"

"No podemos conceder que nos las arrebate un régimen que pretende mantener a los ciudadanos en la oscuridad. Mañana podrán encontrar aquí lo que hemos hecho y seguimos haciendo: periodismo. Hoy protestamos".