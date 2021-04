Cierran Capitolio de EU tras amenaza de seguridad externa; hay un detenido

El Capitolio de Estados Unidos fue cerrado ante una amenaza de seguridad a las afueras del edificio, un incidente que se produce dos meses después de la violenta toma del edificio.

Debido al incidente, la policía advirtió a los congresistas que "no se permite la entrada ni salida de todos los edificios de Capitolio en este momento", así como que deben mantenerse alejados de ventanas y puertas.

Asimismo, el Departamento de Policía del Capitolio señaló que dos agentes resultaron heridos luego de ser embestidos por un vehículo, cuyo conductor fue detenido.

"Hay un sospechoso detenido. Ambos oficiales resultaron heridos. Los tres fueron llevados al hospital", informó en Twitter.

Las imágenes de televisión mostraron a un coche azul que se había estrellado contra la barrera de seguridad de unas de las calles que lleva al Congreso de Estados Unidos. También mostraron a dos personas en camillas, que parecían ser los oficiales heridos.

Las autoridades todavía no han publicado ninguna información sobre la identidad del conductor del vehículo.

Este incidente se produce después del violento asalto del edificio del Capitolio perpetrado el 6 de enero por partidarios del exmandatario Donald Trump que querían interrumpir la certificación de las elecciones.

Desde entonces, las autoridades erigieron una barrera y cerraron un amplio perímetro en torno al Congreso de Estados Unidos, pero en los últimos días comenzaron a reducir la zona vallada y abrir el tránsito.

Tras el incidente de este viernes, el Capitolio y los edificios adyacentes fueron cerrados. De todas formas el Congreso estaba en receso por Semana Santa, por lo que había menos personal en el lugar.

El congresista Peter Meijer llamó en Twitter a "rezar" por los agentes de la policía del Capitolio y por el personal de emergencia en el lugar.

"Estamos tratando de entender la situación que se está desarrollando en el Capitolio ahora mismo", dijo el congresista.