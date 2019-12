Cineasta de la India pide que se legalice la "violación sin violencia"

Un cineasta indio ha sido criticado por sugerir que "la violación sin violencia" debería ser legalizada y que las mujeres deberían llevar condones y "cooperar" con los atacantes sexuales.

Daniel Shravan hizo los comentarios después de que el cuerpo de la joven Priyanka Reddy, de 27 años, fue encontrado carbonizado en India, después de que fue violada y asesinada por hombres

El cineasta, en una serie de publicaciones ya eliminadas, dijo que "la violación no es algo grave, pero el asesinato es inexcusable" y agregó que "el gobierno debería legalizar la violación sin violencia por la seguridad de las mujeres".

"Si estás a punto de ser violada, entregue un condón al violador y coopere con él mientras cumple su deseo sexual. De esa manera no intentará lastimarte '', dijo.

Shravan argumentó, a medida que se acumula el impulso para endurecer las leyes para la seguridad de las mujeres en la India, que las leyes de violación más estrictas no disuadirán los incidentes de violación en el país.

Just when you thought it can't get worse for women. #Danielshravan pic.twitter.com/nEQmSSupIy — vipra shrivastava (@Vipra_s) December 4, 2019

"Es una tontería del gobierno pensar que matar a Veerappan controlará el contrabando, matar a Osama Bin Laden controlará el terrorismo". Del mismo modo, las leyes contra la violación no pueden controlar las violaciones '', dijo.





Con información de Daily Mail