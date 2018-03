Colapso de puente en Universidad de Florida deja al menos un muerto

Un puente peatonal en Florida colapsó este jueves sobre una autopista de seis vías y cayó sobre algunos coche. El puente, que había sido inaugurado el sábado, conectaba la Universidad Internacional de Florida (FIU).

El alcalde de Miami-Dade, Carlos A. Giménez, indicó a CNN que informes preliminares apuntan que resultaron heridas al menos seis personas y una muerta. Además dijo que hay ocho vehículos bajo los escombros. Aún no se ha determinado qué fue lo que causó el puente

The new FIU bridge just collapsed Una publicación compartida por Rick Jo (@ricky_ricon_riquisimo) el Mar 15, 2018 at 11:05 PDT

El puente pesaba 950 toneladas, este prometía ser más barato y mucho más seguro. Tenía tan sólo una semana de haber sido construido. CNN apuntó que el 61% de los alumnos de la Universidad Internacional de Florida son latinos.



De acuerdo con el FIU, el puente costó 14.2 millones de dólares, y fue financiado como parte de una cantidad otorgada de 19.4 millones de dólares por departamento de Transporte de Estados Unidos.

/eds