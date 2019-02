EU coloca alambre de púas en cruce fronterizo de El Paso-Juárez

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP por siglas en inglés), dio a conocer la colocación de una malla metálica y acordonamiento del lugar con alambre de púas para mejorar la seguridad del área entre los límites de Ciudad Juárez y El Paso.

#CBP Enhances Security in El Paso in Preparation for Increasing Numbers of Migrants to Border Region https://t.co/gBjPeTKe4S pic.twitter.com/vaTwncYEsw — CBP West Texas (@CBPWestTexas) 21 de febrero de 2019

Lo anterior fue informado por medio de un comunicado de prensa, donde resalta que dichas medidas se hacen para garantizar que los puertos de entrada no sean invadidos por un gran número de personas que intentan ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal.

Cultura Conoce las fotografías nominadas al World Press Photo 2019

“CBP ha tomado medidas para fortalecer sus puertos, actualmente, los materiales de endurecimiento se están implementando en los POE en El Paso, Texas, para actuar como impedimentos para los cruces ilegales. Estos incluyen concreto K-rieles y alambre de concertina”, resalta el documento.

De igual forma, señaló la oficina de Aduanas que estos son los mismos materiales de endurecimiento de puertos empleados recientemente por CBP en cuando experimentan problemas similares.

"Los miembros del público que viaja pueden notar que CBP está adoptando un enfoque proactivo para evitar el ingreso ilegal de personas a los Estados Unidos en nuestros puertos de entrada", dijo Héctor Mancha, Director de Operaciones de Campo de CBP en El Paso.

U.S. Border Patrol agents in El Paso nab sex offender https://t.co/rWFAT2cbrB #CBP #USBP pic.twitter.com/rZDxBn4P0T — CBP West Texas (@CBPWestTexas) 21 de febrero de 2019

Dijo que el CBP continúa monitoreando el flujo de miembros de caravanas que intentan ingresar a los Estados Unidos desde México.

Lee Más de Periódico El Mexicano ▼

Local Recibe el Buen Pastor a migrantes; tiene 89

Local Chihuahua no está exento de crisis en maquiladoras