Colombia exige respeto a México y AMLO por injerencia en sus elecciones presidenciales

Colombia expresó su inconformidad por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que hay una “guerra sucia” contra el candidato izquierdista Gustavo Petro y, además, llamó a los colombianos a votar sin que los engañe la derecha.

La Cancillería colombiana exigió respeto a su autonomía, pues las declaraciones de López Obrador “constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país”.

“Con el mismo respeto que hemos profesado por las instituciones y por el señor presidente de México, le solicitamos respetar la autonomía del pueblo colombiano para escoger a su próximo presidente sin injerencias que traten de influir en los electores”, afirmó la dependencia en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que “Colombia adelanta un proceso democrático con todas las garantías institucionales para los aspirantes a la Presidencia de la República”.

“Tanto los que apoyan a un candidato, como al otro, merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios”, añadió.

¿Qué dijo AMLO?

“Le mando un abrazo a Petro desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigna y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México", manifestó el mandatario en su conferencia mañanera.

López Obrador recitó con sarcasmo los lemas que, según él, utilizan contra el candidato de izquierdas, como "Petro: un peligro para Colombia, comunista, guerrillero" y "Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, etcétera".

El presidente de México justificó hablar de las elecciones presidenciales en Colombia, cuya segunda vuelta será el 19 de junio, con el argumento que él también padeció "guerra sucia".

“El caso de Petro es porque me molesta mucho la campaña en su contra, es de veras indigna, ruin, y es lo que ya nosotros hemos enfrentado. Yo espero que la gente en Colombia no se deje manipular y que actúe con libertad y que vote por el que quiera, pero no a esa guerra sucia", expresó.

Petro, que logró el 40.32 % en las urnas en la primera vuelta, el 29 de mayo, se enfrentará por la Presidencia el 19 de junio al empresario Rodolfo Hernández, que se coló en esta segunda vuelta tras obtener el 28.15%.