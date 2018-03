Cometimos errores: Mark Zuckerberg tras escándalo de Cambridge Analytica

El creador de facebook, Mark Zuckerberg, finalmente rompe el silencio acerca de la polémica con Cambridge Analytica, a través de un mensaje aceptó que cometieron errores, sin embargo se comprometió a tomar medidas para proteger los datos de los usuarios.

"Tenemos la responsabilidad de proteger sus datos, y si no podemos entonces no merecemos servirle. He estado trabajando para entender exactamente lo que pasó y asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Hemos cometido errores, y tenemos que hacer algo", indicó Zuckerberg.

Indicó que la firma investigará todas las aplicaciones que accedieron a grandes cantidades de información antes de cambiar su plataforma para reducir drásticamente el acceso a los datos en 2014, y también explicó que van a realizar una auditoría completa de cualquier aplicación con actividad sospechosa.

Mark indicó que él comenzó Facebook, y al final del día es responsable de lo que pasa en la plataforma. “Hablo en serio acerca de hacer lo que se necesita para proteger a nuestra comunidad”.

Zuckerberg se pronunció así en un texto en su perfil de Facebook tras la polémica filtración de datos de unos 50 millones de usuarios a la consultora británica Cambridge Analytica, vinculada con la campaña electoral de 2016 del actual presidente de EU, Donald Trump.