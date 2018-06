Con capa y corona, Trump se convierte en "rey" de la revista Time

Nuevamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da de que hablar ya que la revista Time decidió dedicarle otra vez un número pues el magnate aparece en su portada, pero está vez lo presentó con capa y corona como un rey.

El número de la revista fue titulado “King me” (Yo rey), en esta aparece el mandatario observado su reflejo en un espejo.

La publicación fue compartida por Time a través de redes sociales e indicó que "la campaña de Trump para desacreditar la investigación de Rusia puede estar funcionando. También es perjudicial para la democracia americana".

TIME’s new cover: Donald Trump's campaign to discredit the Russia investigation may be working. It's also damaging American democracy https://t.co/z3bDDFdd6c pic.twitter.com/tL7Rafd0ya — TIME (@TIME) 7 de junio de 2018

En los últimos días Donald Trump se ha Donald Trump se ha dedicado a cuestionar el trabajo del fiscal especial, Robert Mueller, en la investigación de la trama rusa en elecciones del 2016, calificándolo como una "cacería de brujas".

"La investigación de Mueller nunca debería haber comenzado, ya que no hubo colusión y no hubo delito", sostuvo Trump.

Asimismo estimó que el nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para liderar esta investigación, ordenada por el Departamento de Justicia, es "anticonstitucional".

Con información de EFE