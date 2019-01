Con un muro el crimen caerá: Trump arremete contra migrantes

El presidente Donald Trump nuevamente arremetió contra los migrantes, pues aseguró que 8 mil personas intentar llegar a EU y reiteró que con un muro podrían detenerlos.

A través de twitter, Trump indicó que al menos 8 mil personas se acercan a EU, y dijo que con un poderoso muro ni si quiera intentarían realizar el peligroso viaje.

"Hemos rechazado, a un gran costo, dos caravanas migrantes, pero una grande ya se ha formado y está llegando son al menos 8 mil personas. Si tuviéramos un poderoso muro ni si quiera intentaría realizar el peligroso viaje ¡Construye el muro y el crimen caerá!".

We have turned away, at great expense, two major Caravans, but a big one has now formed and is coming. At least 8000 people! If we had a powerful Wall, they wouldn’t even try to make the long and dangerous journey. Build the Wall and Crime will Fall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2019 “We absolutely need a physical barrier or Wall, whatever you want to call it. The President yesterday laid all that out. We need to do it all, including the Wall. I provided the same information to the previous administration, & it was ignored.” Mark Morgan, Border Chief for “O”! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de enero de 2019

"Necesitamos absolutamente una barrera física o un muro, como quieran llamarlo".

Pone fin al cierre de gobierno

Donald Trump firmó este viernes un decreto que dota de fondos para las próximas tres semanas a la Administración y permite así su reapertura después de un cierre parcial de 35 días, el más largo de la historia, aunque no contempla fondos para el muro.

"Estoy muy orgulloso de anunciar que hemos alcanzado un acuerdo para reabrir el Gobierno", dijo el presidente en una intervención desde la Casa Blanca.

Trump agradeció el esfuerzo de los empleados federales durante el cierre, el mayor de la historia del país, y anunció que se asegurará de que reciban el pago retroactivo de sus sueldos "muy rápido" o "tan pronto como sea posible".

Unos 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales están afectados por la parálisis administrativa, y los que se han visto obligados a trabajar desde el 22 de diciembre lo han hecho sin percibir su salario.

Más tarde, ante los análisis que lo daban como derrotado, Trump defendió que el acuerdo "no fue de ninguna manera una concesión", sino "hacerse cargo de millones de personas a las que el cierre de Gobierno estaba perjudicando gravemente".

Durante las próximas tres semanas, un comité bipartidista de la Cámara de Representantes y del Senado se reunirá para desarrollar una propuesta de fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

El presidente se mostró optimista de que esa futura iniciativa incluya fondos para el muro e insistió en la existencia de una "crisis humanitaria" en la frontera con México.

Podría cerrarse el 15 de febrero

Trump dijo que después de 35 días de "entusiastas" debates y diálogos, ha visto a demócratas y republicanos dispuestos a dejar de lado "el partidismo" y "poner en primer lugar la seguridad del pueblo estadounidense".

Pero advirtió de que si no reciben un "trato justo" del Congreso, el Gobierno "cerrará el 15 de febrero nuevamente".

"O usaré los poderes que me otorgan las leyes y la Constitución de los Estados Unidos para hacer frente a esta emergencia", sentenció el mandatario.

El acuerdo supone una victoria para la oposición demócrata, liderada por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que se había opuesto frontalmente a financiar el muro en la frontera.

"Es triste que se haya tardado tanto en llegar a una conclusión obvia", declaró la demócrata.

Con información de EFE